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Neden hep arka cam? İstanbullu hala şokta! Tamirhaneye gidenler bir şaşkınlık daha yaşıyor

Doludan zarar gören otomobiller tamirhanelerde kuyruk oluşturdu. En yaygın hasar cam kırıkları otomobillerin arka camlarında oldu.  Bunun sebebi  çoğu araçta arka camın havalı olması. Bu sebeple, şiddetle çarpan dolu tanesi arka camların daha kolay kırılmasına yol açtı.

28 Temmuz 2017 Cuma 15:39
Neden hep arka cam? İstanbullu hala şokta! Tamirhaneye gidenler bir şaşkınlık daha yaşıyor

İstanbul'un özellikle Anadolu Yakasında yer yer portakal büyüklüğünde yağan dolu araçlarda ciddi hasarlar meydana getirdi. Ümraniye Sanayi sitesi tarihi günlerinden birini yaşadı. 30 yılı aşkın süredir sitede çalışan bir usta, " Hayatımda böyle yoğunluk görmedim"diyerek durumu özetledi. 

NEDEN ARKA CAMLAR DAHA ÇOK KIRILDI

En yaygın hasar cam kırıkları otomobillerin arka camlarında oldu.  Bunun sebebi  çoğu araçta arka camın havalı olması. Bu sebeple, şiddetle çarpan dolu tanesi arka camların daha kolay kırılmasına yol açtı.

PEŞİN PARA İLE ÇALIŞILIYOR, CAM STOKLARI TÜKENDİ

Oto camcıların önünde uzun kuyruklar oluştu. Camcılar meslek hayatlarının en yoğun günlerini yaşadı. Geceden bu yana uykusuz çalışan ustalar var. Bu geceyi de çalışarak geçirecekler. Stoklardaki camlar tükendi.  Özellikle ticari araçlar, günün erken saatlerinde cam değiştirmek için oto sanayi sitelerini doldurdu. 300 TL ile 700 TL arasında taktırılan camlarda peşin paraya öncelik veriliyor. Oto camcıya gelenler sadece sıra alıyor. Gece saatlerine ertesi güne hatta bir hafta sonraya gün verilenler var. 

KASKO VARSA BİLE PEŞİN PARA İSTENİYOR

Kaskosu olanlar da cam taktıramıyor. Hem Oto Camcılar Kasko evraklarıyla uğraşmak istemiyor hem de Kasko şirketlerinin sistemlerindeki ciddi yoğunluk işi yavaşlatıyor. Peşin parası olan camını taktırıyor. Kaskosu olanlardan da peşin ödeme yapabilenlerden fatura karşılığı parasını sigorta şirketinden daha sonra tahsil etmesi isteniyor. 

DOLU ÇOĞU ARAÇTA KAPORTAYI DA ÇÖKERTTİ

Sadece camcılar değil, kaportacılarda da yoğunluk yaşanıyor. Özellikle göçük giderme merkezlerine başvuranların sayısında büyük artış var. Dolu yağışı birçok arabanın kaportasına da zarar verdi. Çoğu aracın tavanı, ve ön kaputunda çökmeler meydana geldi.   

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 15:39
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  • RecepRecep26 dk önce
    Kiminin felaketi kiminin gelir kapısı
  • BetoBeto41 dk önce
    Hayir hayir hayir..arka camlarin önce kirilmasinin nedeni ilk önce HAYAT kurtarmak yani icindekiler bir kazada veya araba suya düsünce bir iki tepikle arka camlari kirabilirsiniz ve böylece yanmadan bogulmadan felan kurtulursunuz!!!!!!!
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