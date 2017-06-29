Neden eğri oturuyoruz?

Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, problemi uzakta değil, yakında aramamız gerektiğini söylüyor. Yrd. Doç. Dr. Şenbursa, postürü etkileyen faktörler hakkında şu bilgileri verdi:

"Ayakların pozisyonu, yürüme bozukluğu, denge bozukluğu, ayak tabanındaki basış problemleri hepsi birer etkendir. Yere ayağımızın düzgün temas etmemesi de postürümüzü aşağıdan yukarıya değiştirir. Ayaktaki problem bacak kemiklerinin pozisyonu değiştirir, bacak kemikleri kalça kemiğinin pozisyonunu etkiler, kalça seviyelerindeki eşitlik bozulur. Kalça seviyesinin etkilenmesi omurgayı direkt etkiler ve omurganın eğriliklerinde değişiklikler meydana gelir bunu takiben omuz seviyelerindeki eşitlik de bozulur.