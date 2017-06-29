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Neden eğri oturuyoruz?

Birçoğumuz eğri duruyoruz. Mutsuzluk bile postürümüzü etkiliyor. Mutlu olduğumuzda daha dik bir vücuda sahip iken, mutsuz veya stresli olduğumuz günlerde kapanık bir vücut tipine, yani omuzlarımızın düştüğü kambur diyebileceğimiz bir pozisyona sahip oluruz. Postürdeki bozukluklar ciddi rahatsızlığa neden oluyor.

29 Haziran 2017 Perşembe 22:12
Neden eğri oturuyoruz?

Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, problemi uzakta değil, yakında aramamız gerektiğini söylüyor. Yrd. Doç. Dr. Şenbursa, postürü etkileyen faktörler hakkında şu bilgileri verdi:

"Ayakların pozisyonu, yürüme bozukluğu, denge bozukluğu, ayak tabanındaki basış problemleri hepsi birer etkendir. Yere ayağımızın düzgün temas etmemesi de postürümüzü aşağıdan yukarıya değiştirir. Ayaktaki problem bacak kemiklerinin pozisyonu değiştirir, bacak kemikleri kalça kemiğinin pozisyonunu etkiler, kalça seviyelerindeki eşitlik bozulur. Kalça seviyesinin etkilenmesi omurgayı direkt etkiler ve omurganın eğriliklerinde değişiklikler meydana gelir bunu takiben omuz seviyelerindeki eşitlik de bozulur.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 22:12
  1. eğri oturmak
  2. oturma bozukluğu
  3. denge bozukluğu
  4. omurga eğrilikleri
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