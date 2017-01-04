Neden 600 vekil?

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Milliyet gazetesi yazarı Mehmet Tezkan, anayasa değişiklik teklifinde milletvekili sayısının neden 600'e çıkarılmasının önerildiğini yazdı.



Tezkan'a göre bu sayı MHP için isteniyor.



İşte Tezkan'ın yazısının ilgili bölümü:



"Deniliyor ki; artışın nedeni evet oyu verecek 316 AKP milletvekiline, ‘Rahat olun, 2019'da yeriniz garanti' mesajı için. Deniliyor ki; 50 milletvekili artışı MHP için!

Nasıl yani?

Partiler yakınlaşacak, seçim öncesi ittifaklar kurulacak. Ortak listeler çıkacak.

Büyük ihtimalle anayasa değişikliğine evet diyen MHP seçime AK Parti'yle tek liste halinde girecek. Daha doğrusu, MHP'li adaylar AK Parti listesinde yer alacak. Deniliyor ki; milletvekilli sayısının 550'den 600'e çıkarılmasının nedeni bu. MHP kontenjanı.