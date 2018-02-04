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Neden 55 numara? Yuto Nagatomo anlattı

Galatasaray'ın yeni transferi Nagatomo, Demir Grup Sivaspsor karşısında ilk maçına çıkarken, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

04 Şubat 2018 Pazar 22:28
Neden 55 numara? Yuto Nagatomo anlattı

Yuto Nagatomo, Galatasaray'da herkesin kendisine çok yardımcı olduğunu söylerken, biraz zamana ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

İşte Nagatomo'nun maç sonundaki açıklamaları...

"İlk geldiğimden beri çok güzel bir atmosfer var. Herkes çok pozitif, herkes bana yardımcı olmak için elinden geleni yapıyor."

"Bugünkü maça kadar sadece 2 antrenman şansı buldum. Tabii ki kolay değil, yeni bir lige geliyorsunuz, yeni takım arkadaşları. Biraz zamana ihtiyacım olacaktır."

Neden 55 numara?

"Inter'de de hep 55 numarayı giydim. Normalde 5 numarayı seviyorum. Buraya geldiğimde de 5 numarayı sordum ama Ahmet arkadaşımız giydiği için 55'i tercih ettim."

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 22:28
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