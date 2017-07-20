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Necmettin öğretmenin kanı yerde kalmadı

Tunceli'de güvenlik güçlerince yürütülen operasyonda, 16 Haziran'da Tunceli-Pülümür karayolunda öğretmen Necmettin Yılmaz'ı katleden 6 terörist öldürüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kahramanlarımız Tunceli Pülümür'de şehit öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ın kanını yerde bırakmadı" dedi.

20 Temmuz 2017 Perşembe 17:24
Necmettin öğretmenin kanı yerde kalmadı

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, jandarma ekiplerinde dün Nazımiye ilçesi sınırlarında icra edilen keşif gözetleme faaliyetleri esnasında, silhalı İHA tarafından bir grup terör örgütü mensubunun tespit edilerek vurulduğu ve bölgede operasyon başlatıldığı açıklandı.

Operasyon kapsamında 6 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, ölü ele geçirilen örgüt mensuplarının 16 Haziran’da Tunceli-Pülümür Karayolunda öğretmen Necmettin Yılmaz’ı kaçırarak şehit eden grup olduğunun anlaşıldığı bildirildi.

Bölgede bir adet M-16 piyade tüfeği, 4 adet kalaşnikof piyade tüfeği, bir adet tabanca, 200 gram C4 patlayıcı, 5 adet sırt çantası ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

"Kahramanlarımız kanını yerde bırakmadı"

İçişleri Bakanı Soylu, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanlarımız Tunceli Pülümür'de şehit öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ın kanını yerde bırakmadı. Bu gece ve sabah 5 terörist etkisiz" ifadesini kullandı.

24 yaşındaki sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, 16 Haziran'da PKK'lı teröristlerce kaçırılmış, şehit öğretmenin cesedi 12 Temmuz'da Tunceli-Pülümür karayolunda, Pülümür çayı kenarında bulunmuştu. (Yeni Şafak)

 

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 17:24
  1. silhalı İHA
  2. Tunceli Valiliği
  3. Necmettin Yılmaz
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