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28 Aralık Çarşamba 2016

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tatil Mi? Meteoroloji Kar Uyarısı Yaptı Açıklama Geldi

Necmettin Erbakan Üniversitesi, yoğun kar yağışı nedeniyle 27 Aralık salı günü tatil edildi. Üniversite yönetiminden gelen açıklama doğrultusunda 27 Aralık salı günü eğitime ara verilmiş oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yoğun kar uyarısı nedeniyle ilerleyen günlerde de tatilin devam edebileceği açıklandı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tatil Mi? Meteoroloji Kar Uyarısı Yaptı Açıklama Geldi
Eklenme: 27 Aralık 2016, 11:43
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Türkiye genelinde yoğun kar yağışı eğitime ara verilmesine neden oluyor. Konya’da geçtiğimiz hafta etkisini arttıran şiddetli kar, hem ilk ve orta dereceli okullarda, hemde üniversitelerde eğitime ara verilmesine neden oldu. Konya Selçuk Üniversitesi ve Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, yaptıkları açıklamada 27 Aralık salı günü eğitime kar nedeniyle ara verildiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Konya’da hafta süresinde kar yağışı etkili olacak. Bu nedenle kar tatilinin önümüzdeki günlerde de devam edebileceği belirtildi.

Konya’da Eğitime Kar Engeli

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve KTO Karatay Üniversitesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Hava muhalefeti nedeniyle 27 Aralık Salı günü tüm yerleşkelerimizde (Seydişehir ve Ereğli de dahil) eğitim-öğretime 1 bir gün süre ile ara verilmiştir.Yapılan açıklamada hamile ve engelli personelin de idari izinli olacağı belirtildi.

 
EtiketlerNecmettin ErbakanNecmettin Erbakan ÜniversitesiNecmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat FakültesikonyaSelçuk ÜniversitesiKTO Karatay Üniversitesi27 Aralık SalıSeydişehir ve Ereğli
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