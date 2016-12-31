Necmettin Erbakan, AB konusunda böyle uyarmıştı! Milli Görüş önderi rahmetli Necmettin Erbakan, bir açık oturumda Erdal İnönü ve Süleyman Demirel'i o zamanlar Avrupa Topluluğu olan Avrupa Birliği konusunda "Bırakın bu AT sevdasını" diye uyarmıştı. İşte o tarihi uyarı...