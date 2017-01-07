Necdet Özel'den 'darbe komisyonuna' cevap geldi!

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TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkan Vekili Selçuk Özdağ, komisyonun sorularına eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Necdet Özel'den de yanıt geldiğini bildirdi.

Özdağ, Manisa programı kapsamında AK Parti Manisa İl Başkanlığı görevine atanan Berk Mersinli'yi makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Fatih Mahallesi'nde engelli vatandaş Hasan Kurşun'un evine giden Özdağ, Kurşun'a akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Özdağ, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Komisyon çalışmalarına ilişkin soru üzerine Özdağ, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski başbakanlardan Tansu Çiller'in komisyona sorularının yanıtlarının kamuoyunda gündeme geldiğini, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dan da cevap beklediklerini söyledi.

Komisyona, bugün eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Necdet Özel'den de yanıt geldiğini anlatan Özdağ, ancak bunu okumadığını kaydetti.

ŞEFFAF ÇALIŞTIK

CHP'lilerin komisyonun bazı konuları gizlediği yönündeki iddialarının bulunduğunu hatırlatan Özdağ, şöyle konuştu:

"Neyi örtmüşüz? Kendilerine, 'Eski başbakanlara, eski cumhurbaşkanlarına soru sorun' dedik, 'Genelkurmay Başkanı ve eski başkanına soru sorun' dedik. Necdet Özel, 'Bana soru sorun' dedi. Hala Necdet Özel'i suçluyorlar. Eğer suçluyorsan gelip sorunu soracaksın.

AK Parti olarak sorularımızı tam ve kamil anlamda sorduk. Komisyonumuz şeffaf çalışmıştır. Komisyonumuzla ilgili kimsenin bühtanda bulunmaya hakkı yoktur. Burada görevini yapmayan CHP'li, HDP'li milletvekilleridir. MHP'li milletvekili komisyonlara gelmiş ama soru sormamıştır. Tarihe, millete karşı sorumluluklarını yapmamışlardır."

CHP'YE SUÇLAMA

Komisyonun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da sorular sorduğunu aktaran Özdağ, 17 Aralık'tan 10 gün önce ABD'de Fetullah Gülen'e bağlı bir enstitüdeki insanlarla görüşüp görüşmediğinin sorulduğunu kaydetti.

CHP milletvekillerinin 17-25 Aralık'tan sonra "Düşmanımın düşmanı dostumdur" anlayışıyla Fethullah Gülen'e destek verdiğini savunan Özdağ, eski CHP Milletvekili Birgül Ayman Güler'in, "Hain olduklarını AK Parti anladı, bu hain yapıyla bağını kopardı. Ama hain olduğunu bildiğimiz F tipi dediğimiz yapıyla şimdi CHP iş birliği yapıyor" sözlerini de tarihe not düştüklerini belirtti.