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Necdet Özel: FETÖ’cüler beni zona etti

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından Türkiye’yi bu noktaya getiren süreç sorgulanırken, jandarmanın İçişleri Bakanlığı’na bağlanmasını öngören düzenlemeye ilişkin de ilginç bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

Necdet Özel: FETÖ’cüler beni zona etti
Eklenme: 28 Aralık 2016, 06:32
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MUHAMMET KUTLU / ANKARATürkiye’nin uzunca süredir beklediği düzenleme, ordu içinde güçlenen FETÖ’nün temsil ettiği askeri vesayetin ayak diremesi nedeniyle ancak 15 Temmuz’un ardından KHK ile yapılabildi. Orgeneral Necdet Özel’in Genelkurmay Başkanlığı sırasında, jandarmanın Genelkurmay’dan ayrılarak İçişleri Bakanlığı’na bağlanmasına, ordu içinde o dönem gücünün zirvesinde olan FETÖ’nün büyük direnç gösterdiği ortaya çıktı. 

“BENİM DÖNEMİMDE ÇIKARMAYIN”

Hükümet düzenlemeyi her gündeme getirdiğinde Orgeneral Özel çeşitli gerekçeler öne sürerek, bu işin kendi görev süresinden sonra hayata geçirilmesini istedi. Orgeneral Özel’in öne sürdüğü gerekçeler nedeniyle düzenleme bir türlü hayata geçirilemedi. Düzenlemeye ilişkin TSK içinden büyük baskı gördüğünü gizlemeyen Özel, son olarak görev süresinin dolmasına yakın bir zamanda düzenlemenin tekrar gündeme gelmesi üzerine; “Benim dönemimde çıkarmayın bunu” diye ısrarcı oldu. Düzenlemenin yapılmasına ilişkin hükümetin ısrarı karşısında Özel’in yakın çevresine, “Bu yüzden zona oldum” dediği öğrenildi.

İÇ GÜVENLİK YASASIYLA VALİLİKLERE BAĞLANDI

Bu dönemdejandarma İçişleri Bakanlığı’na bağlanamazken hükümet, terör olaylarının tırmanması üzerine çıkardığı İç Güvenlik Paketinde bu doğrultuda önemli bir adım attı. İllerdeki Jandarma teşkilatları doğrudan valiye bağlandı. Jandarma, Valilik talimatıyla hareket eden bir pozisyona çekildi. Güvenlik kaynakları, jandarmanın darbe girişimlerindeki önemine işaret ederken, eğer valilik emrine girmiş olmasalardı 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde jandarmanın 81 ilde en etkin kuvvet olarak kullanılabileceğine işaret etti. Kaynaklar, “İç Güvenlik Yasasıyla jandarma valiliklere bağlanmamış olsaydı 15 Temmuz’da çok daha büyük bir tehditle karşı karşıya kalınabilir, hatta darbe girişimi başarıya ulaşabilirdi” değerlendirmesinde bulundu.

2014 TEMMUZ’UNDA GATA’DA TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in 2011’de Başbakanlık’ta yapılan “Dış Güvenlik” zirvesine gelirken şapkasını düzeltmesiyle, elinin üzerinde dikkat çeken lekeler sonrası “Vitiligo” hastalığı olduğu ortaya çıkmıştı. 2014 Yüksek Askeri Şûra toplantısı öncesi temmuz ayında da zona hastalığına yakalandığı kamuoyuna yansıyan Org. Özel’in genellikle aşırı gerginlik ve yorgunluk kaynaklı olan bu hastalığa yakalanma nedenleri bir süre tartışılmıştı. Kumpas davalarından yargılanan subayların tepkileriyle de karşı karşıya kalan Org. Özel, 2014 Yüksek Askeri Şûrası öncesi, “40 paralel paşa” başlıklı haberlerin etkisinde zorlu bir şûra hazırlığı dönemi geçirmişti.

 

 
EtiketlerFETÖNecdet Özel: FETÖ’cüler beni zona etti15 Temmuz FETÖ darbe girişimi
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