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Kurtlar Vadisi Vatan filmi Antalya’da ilgi görmedi

Geçtiğimiz günlerde vizyona giren Kurtlar Vadisi Vatan filmi Antalya Film Festivali'nde ücretsiz gösterilmesine rağmen beklenen ilgiyi görmedi.

23 Ekim 2017 Pazartesi 15:25
Kurtlar Vadisi Vatan filmi Antalya’da ilgi görmedi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 54'üncüsünü düzenlediği Antalya Film Festivali, yarışma filmlerinin yanı sıra özel gösterim filmlerle devam etti.

SALONU DOLDURAMADI

Özel gösterimler kapsamında 'Kurtlar Vadisi Vatan' filmi de izleyiciyle buluştu. Necati Şaşmaz'ın yapımcılığıyla senaristliğini üstlenerek, başrolünü oynadığı ve 15 Temmuz darbe girişimini konu edinen film, Antalya'da ilgi görmedi.

ŞAŞMAZ FİLMDEN ÇIKTI

Filme katılım olmadı, festivaldeki görevliler, salona izleyici olarak alındı. Necati Şaşmaz da filmin ortasında salondan ayrıldı.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 15:25
  1. necati şaşmaz
  2. Kurtlar Vadisi Vatan
  • Dermanbey Dermanbey 14 sa önce
    Polat Alemdar olmuş"Şevkat yerim dar":-D
  • Tuncay Tuncay 20 sa önce
    Film demeye bin şahit ister Mehmetçik Vakfı tanıtım filmi gibi olmuş, insan biraz itina gösterir milleti bu kadar zevksiz sanmak hataları olmuş...Amatör sinemacılar bile daha kalitelisini çeker.
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