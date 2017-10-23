Kurtlar Vadisi Vatan filmi Antalya’da ilgi görmedi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 54'üncüsünü düzenlediği Antalya Film Festivali, yarışma filmlerinin yanı sıra özel gösterim filmlerle devam etti.

SALONU DOLDURAMADI

Özel gösterimler kapsamında 'Kurtlar Vadisi Vatan' filmi de izleyiciyle buluştu. Necati Şaşmaz'ın yapımcılığıyla senaristliğini üstlenerek, başrolünü oynadığı ve 15 Temmuz darbe girişimini konu edinen film, Antalya'da ilgi görmedi.

ŞAŞMAZ FİLMDEN ÇIKTI

Filme katılım olmadı, festivaldeki görevliler, salona izleyici olarak alındı. Necati Şaşmaz da filmin ortasında salondan ayrıldı.