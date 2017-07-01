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Ne zaman bitecek diyenlere… Dikkat! Salı günü çok şaşıracaksınız!

Kuzey Afrika sıcaklıkların etkili olduğu ve 39,2 derece sıcaklığın kaydedildiği kentte, hissedilen sıcaklığın öğleden sonra 45 dereceyi aşması bekleniyor.Yeni haftayla birlikte ise sıcaklık düşüyor. Pazartesi güneşin yerini bulutlu havaya bırakması beklenirken, salı günü sağanak yağış var.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 12:37
Ne zaman bitecek diyenlere… Dikkat! Salı günü çok şaşıracaksınız!

Aşırı sıcaklıkların etkiliği olduğu İstanbul'da  hissedilen sıcaklığın öğleden sonra 45 dereceyi aşması bekleniyor.

    AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği  bilgilere göre, Kuzey Afrika sıcaklıkların etkili olduğu İstanbul'da bunaltıcı  havanın bir süre daha etkisini göstereceği tahmin ediliyor. Kentte ortalamanın 10  derece üzerinde seyreden sıcaklıkların, hafta başından itibaren ise mevsim  normallerine düşmesi öngörülüyor.

    Bu kapsamda, kentte sıcaklığın bugün en yüksek 37, en düşük ise 27  derece olması bekleniyor. Rüzgar hızının saatte 5 kilometreye kadar düşeceği  megakentte, hissedilen sıcaklığın ise öğlen 12.00 ile 15.00 saatleri arasında  zirve yaparak, 45 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor.

    Kentte dün, yılın en yüksek günü olarak kayıtlara geçti. Bu kapsamda  kentte en yüksek sıcaklık 39,2 derece ile Bakırköy'de ölçüldü. Ayrıca, Kartal'da  38,9, Kadıköy'de 38,6, Sarıyer ve Büyükçekmece'de 38,1 derece sıcaklık  kaydedildi. En düşük sıcaklık ise 29,8 ile Silivri'de meydana geldi.

    - Yeni haftada sıcaklık düşüyor, sağanak geliyor

    İstanbul'da hafta sonu etki olan sıcaklıkların, hafta başından  itibaren ise mevsim normalleri seviyesine çekilmesi öngörülüyor.

    Tahminlere göre kentte yarın en düşük sıcaklık 23, en yüksek 35 derece  olacak. Pazartesi ise güneşin yerini çok bulutlu havaya bırakması ve sıcaklığın  en düşük 24, en yüksek ise 32 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor.

    Kentte salı gününden itibaren ise gök gürültülü sağanak yağış  bekleniyor. Sağanakla birlikte mevsim normallerine çekilmesi beklenen sıcaklığın  salı en düşük 23, en yüksek 28, çarşamba ise en düşük 22, en yüksek 27 derece  olması öngörülüyor.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 12:37
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  • vatansevervatansever27 dk önce
    Allahin cc gazabi varsa rahmetide vardir..
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