Ne yaptın Muslera! Beşiktaş'ın tam 13 katı kafa golü...

Sivasspor karşısında ilk golü hava topundan yiyen Galatasaray, bu sezon kafa gollerinden ağlarını 9 kez düşürdü ve son iki sezonda böyle yediği gol sayısı 26'ya çıktı.



Hava toplarına bir türlü önlem alamayan sarı-kırmızılı ekibin aksine Fenerbahçe iki yılda 9, Başakşehir 8 gol yedi. Beşiktaş ise kalesinde Galatasaray'dan 13 kat daha az kafa golü gördü. İki yılda çıktığı 54 maçta sadece 2 kez kafayla avlanan siyah-beyazlılar, bu alanda rakiplerine üstünlük sağladı.



Kaynak:Sabah