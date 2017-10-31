Ne yapacaklarını şaşırdılar! Türkiye'nin hamlesi hepsini çıldırttı

Türkiye'nin terörle mücadelede gösterdiği kararlılık ve Ortadoğu'da oynan oyunları bozan hamleleriyle planları bozulan ABD ve AB, Türkiye'ye engel olabilmek için her türlü alanda çeşitli ambargo ve yaptırımları devreye sokuyor.

S-400 HAMLESİYLE ÇILGINA DÖNDÜLER

Türkiye'nin S-400 hamlesiyle çılgına dönen ABD ve AB'den Türkiye'ye engellemek üstü kapalı yeni ambargoları devreye soktu. Türkiye'ye kritik mühimmat ve yedek parçaları satmamaya başlayan Almanya sonrası ABD'de de alınan kameralar İHA'larda kullanmak istenince ambargo uygulamaya başladı.

S-400'le ilgili farklı bir tehditte NATO'dan geldi. NATO Askeri Komitesi Başkanı Petr Pavel ise 'Türkiye S-400 alabilir ama sonuçlarına da katlanmak zorunda kalır' dedi.

TEK AMAÇLARI SAVUNMASIZ TÜRKİYE

“Kara liste” kozunu bu kez S-400 füzeleri için devreye sokan Amerika, bu adımla Türkiye’yi hava savunmasız bırakmak ve batıya bağımlılığını devam ettirmeyi amaçlıyor.

Amerika Türkiye’nin Çin yahut Rus füzesine yönelmeden önce Patriot alım talepleri karşısında da türlü zorluklar çıkarmıştı. Patriot’u Türkiye’ye fahiş fiyatlara satmak isteyen Amerika, Türkiye’nin teknoloji transferi taleplerini de reddetmiş ve Türk mühendislerin hiçbir şekilde sisteme müdahale etmeyeceği garantisi istemişti. Üstelik Patriot bataryalarının nerede ne zaman kime karşı kullanıldığının açık listesinin paylaşılmasını da öngören anlaşma sunulmuş, kullanım süresi sonuna kadar kullanılmayan bataryaların iade edilip yine yüksek fiyatlara yenilerinin alınması istenmişti.

Amerika’nın geçmişten bugüne Türkiye’nin uzun menzilli hava savunma sistemi edinimi karşısında yaşadığı bu süreçlerin, Türkiye’nin dışa bağımlılığını sürdürmeyi ve daha da ötesinde savunmasız bırakmayı hedeflediği belirtiliyor. Türkiye, Suriye sınırından yönelen DEAŞ tehdidi karşısında dahi NATO şemsiyesini sağlayamamış, bin bir zorlukla getirilen Patriot’lar kullanılmadan geri gitmişlerdi.

Yeni Şafak