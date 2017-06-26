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Ne uykudan geçebildi ne yemekten!
Ne yemekten vazgeçti ne uykudan; böyle olunca da ortaya komik görüntüler çıktı.
26 Haziran 2017 Pazartesi 12:20
Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 12:20
uyku
yemek
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