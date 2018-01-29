Partisinin Eyüp Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen 25. kuruluş yıl dönümü programında konuşan Destici, “Hep beraber kahraman ordumuzun yanındayız. İçerideki bazı terör uzantıları, PKK sevicileri, ülke düşmanları, vatan hainleri ve terör örgütünün gizli ortakları çıkmış ‘Savaşa hayır’ diyor. Ne savaşı kardeşim? Kim kimle savaşıyor?” dedi.



PKK KATLİAM YAPARKEN NEREDEYDİNİZ?



Destici, konuşmasını şöyle sürdürdü: “PKK her gün kundaktaki bebekleri öldürürken, Türkiye’nin içinde her türlü hainliği yaparken, terör örgütü Suriye’nin kuzeyinde Türkmen, Kürt, Arap demeden insanları yerlerinden uzaklaşarak devletini kurmaya çalışırken neredeydiniz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yaptığı, bölgeyi teröristlerden temizlemektir. Buna da hiç kimse engel olamayacaktır.”