Ne olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

Marketten veya pazardan alınan meyve ve sebzeleri hiç dolapta unuttuğunuz oldu mu? Sizler için tecrübeli bir bahçıvanın bile görünce çok şaşıracağı kök salmış bazı sebze ve meyveler:

Dolapta unutulmuş ve hormondan neye uğradığını şaşırmış bir çilek!

Yarısı kesilmiş lahanayı dolapta unuttuğunuzda işte böyle bir görüntü ortaya çıkıyor.

Daha önce biberin içinde biber görmüş müydünüz?

Dolapta unutulan bir muz hormondan iki muz haline gelmiş.

Yeniden filizlenmeye çalışan bir domates.

Hormon değişikliğine uğrayan bir domates.

İlk bakıldığında hiçbir şeye benzemeyen üzüm.

Hem havuç hem limon.