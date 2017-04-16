Ne olacak bunların hali?

Siyonist Murdoch’un kanal Fox’un ‘hayır’cı spikerleri bir kez daha dumura uğradı. Gayrı milli tutumu ile milletin büyük tepkisini toplayan Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya kesinleşen seçim sonuçlarını görünce renkten renge girdi. Üzüntüleri yüzlerinden okunan ikilinin hayli üzgün oldukları dikkatlerden kaçmadı.
SAYIN SUNUCULAR SİZLER SUNUCU DEĞİLMISINIZ.TARAF OLDUĞUNUZ SÜRECE GÜLÜNÇ DURUMA DÜŞÜYORSUNUZ. TİYATRO OYNAR GİBİ HALİNİZ VAR .BÜKEMEDIĞINIZ BİLEĞİ ÖPECEKSİN.İNSANLARIN NEFRETİNİ KAZANMAKTA YAPTIĞINIZ BİR İŞ YOK.HAREKET VE DAVRANIŞLARINIZ HABER SUNUCUSUNA YAKIŞMIYOR. SUNUCU ELEŞTİRİ YAPMAZ. HERKES YAPTIĞI İŞİ DOĞRU YAPMAK ZORUNDA. İNSAN OĞLU FANİDİR,YARIN SİZLERİ LEHTE KİMSE YAT ETMEZ. SİZ BİLİRSİNİZ. DOĞRU VE KAZANAN BİR DIR İKİ OLMAZ SİZ ZORLA İKİ YAPMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ. BUNU BİRDE DAYATMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ. 1-0 YENE DE ÜÇ PUAN ALIYOR,7-0'de YENE DE. P NİN ÜZERİNDE ALININ HER OY GALİBİYETİRCevapla