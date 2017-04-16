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Ne olacak bunların hali?

Siyonist destekçisi Rupert Murdoch’un sözcüleri Fox TV spikerleri Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya seçim sonuçlarını görünce adeta yıkıldı.

Ne olacak bunların hali?
Eklenme: 16 Nisan 2017, 21:14

Siyonist Murdoch’un kanal Fox’un ‘hayır’cı spikerleri bir kez daha dumura uğradı. Gayrı milli tutumu ile milletin büyük tepkisini toplayan Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya kesinleşen seçim sonuçlarını görünce renkten renge girdi. Üzüntüleri yüzlerinden okunan ikilinin hayli üzgün oldukları dikkatlerden kaçmadı.

 
Etiketlerfatih portakalaFox Haber sunucusu Fatih Portakalismail küçükkayareferandum sonuçları
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YORGUN

SAYIN SUNUCULAR SİZLER SUNUCU DEĞİLMISINIZ.TARAF OLDUĞUNUZ SÜRECE GÜLÜNÇ DURUMA DÜŞÜYORSUNUZ. TİYATRO OYNAR GİBİ HALİNİZ VAR .BÜKEMEDIĞINIZ BİLEĞİ ÖPECEKSİN.İNSANLARIN NEFRETİNİ KAZANMAKTA YAPTIĞINIZ BİR İŞ YOK.HAREKET VE DAVRANIŞLARINIZ HABER SUNUCUSUNA YAKIŞMIYOR. SUNUCU ELEŞTİRİ YAPMAZ. HERKES YAPTIĞI İŞİ DOĞRU YAPMAK ZORUNDA. İNSAN OĞLU FANİDİR,YARIN SİZLERİ LEHTE KİMSE YAT ETMEZ. SİZ BİLİRSİNİZ. DOĞRU VE KAZANAN BİR DIR İKİ OLMAZ SİZ ZORLA İKİ YAPMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ. BUNU BİRDE DAYATMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ. 1-0 YENE DE ÜÇ PUAN ALIYOR,7-0'de YENE DE. P NİN ÜZERİNDE ALININ HER OY GALİBİYETİR

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Payitaht

Başka maçlara bakacak amcası.

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sedat

Gece yorumlarını dinleyince sanki Evetler kaybetmiş Hayırlar büyük başarı eldetmiş gibi seviniyorlardı.Ak partiyi yenilgi ile suçlar vaziyette idiler,Portakal küçükkaya bütün gücünüz ile (fetö,almanya,hollanda,belçika,isviçre,pkk ... )Tayyibe yüklendiniz ne oldu,ben söyleyeyimMillet dik durdu Tayyip dik durdu.suratınıza bakıp o hallinize gülüyorum selam ve dua ile

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CEM DEMİR

"Ne olacak bunların hali? " Cimri bir insandan cömertlik beklenmez , zalim birindende merhamet beklenmediği gibi bu adamlardan daonurlu bir davranış beklemek saflık olur.

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