'Ne haramı? Biz zaten evleneceğiz!' diyenler izlesin Biz Müslümanlar için evlilik Allah'ın emri peygamberin kavlidir. Peki ya evlilik öncesi ilişki? Haram sevdadan nasıl kurtulacağım diye kendine soruyorsan Çay House'dan Serkan Aktaş'ın videosu tam sana göre...