'Ne Güney’e yama oluruz ne de Türkiye’ye vilayet'

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cenevre’de yapılacak müzakerelerde Kıbrıs Türk halkının siyasal eşitliğinin ete kemiğe bürünmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs müzakerelerinin ve zirvesinin yapılacağı İsviçre’ye hareketinden önce müzakareler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Uzun yıllardan sonra ilk kez böylesine bir konferansın toplanmasının bile önemli olduğuna işaret eden Akıncı, Kıbrıs Türk tarafının Cenevre’ye sorumlu bir davranışla, politik istek ve kararlılıkla sonuç almak için üzerine düşeni yapmak üzere gideceğini söyledi. Aynı tutumu Rum tarafından da isteyen Akıncı, garantör ülkelerle AB, BM ve uluslararası topluma da Kıbrıslılara yardımcı olmaları çağrısı yaptı.

Cenevre’den mutlak bir sonuç çıkmayabileceğini, ihtiyatlı olduklarını belirten Akıncı, kendilerini zor bir haftanın beklediğine işaret etti. Akıncı, Cenevre’de Kıbrıs Türk halkını siyasal eşitliğinin ete kemiğe bürünmesi gerektiğini kaydederek, güvenlik konusunda da her iki toplumun kaygılarını giderecek bir düzen sağlamanın önemini vurguladı.

Son günlerdeki ilhak söylemlerine de değinen Akıncı, özetle “Bizim ne Güney Kıbrıs’a yama, ne de TC’ye vilayet olma gibi bir siyasetimiz vardır. Öyle birşey söz konusu olamaz. Türkiye’nin 800 bin kilometrekareye yaklaşan toprağı var. Kıbrıs’ın küçük toprağına ihtiyacı olduğunu düşünmem. Türkiye’nin 81 vilayeti var 82’nciye ihtiyacı olduğunu da düşünmem. Akıncı’nın Tayfur Sökmen olma düşüncesi de yoktur, olamaz” diye konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Cenevre’de uzlaşma mümkün olmazsa KKTC’nin demokratik, laik, özgür bir şekilde yoluna devam etme seçeneği bulunduğunu ancak önceliklerinin adada federal bir yapı kurulması olduğunu ifade etti.

ANKARA GARANTÖR OLMAZSA KIBRIS’TA ÇATIŞMA YAŞANIR

KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, Türkiye, Yunanistan ve İngilitere’nin garantörlüğünde bugün başlayacak ve 12 Ocak’a kadar sürecek Cenevre’deki beşli konferans öncesi net konuştu. Özgürgün “Ya bir anlaşma olacaktır ya da KKTC yoluna devam edecektir” dedi. Kıbrıs’ta barış anlaşması için gözler bugün İsviçre’de yapılacak beşli konferansta. Ada’nın kaderinin görüşüleceği Cenevre zirvesi önce açıklamalarda Özgürgün, zirve öncesinde bir kazaya uğramak istemediklerini dile getirerek şöyle devam etti: “Cenevre’de ya bir anlaşma olacaktır ya da dediğim gibi KKTC yoluna devam edecektir. Kendine yeten dinamikleri ve gücü vardır. Belirsizlikler ortadan kalktığı zaman anavatan Türkiye’nin de desteği ile rahat bir şekilde büyümemizi, gelişmemizi sağlayacak hem insan kaynağına sahibiz.” Ayrıca Türkiye-AB ilişkilerine de değinen Özgürgün, Ankara’nın AB üyesi olduğunda Kıbrıs sorununun bir hafta içinde çözüme kavuşacağını belirtti.