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Ne döviz ne borsa, en kârlısı tarla

2018’de en kârlı yatırım alanları tarla ve arsa olarak görülüyor.

04 Ocak 2018 Perşembe 09:48
Ne döviz ne borsa, en kârlısı tarla

Kanal İstanbul ve 3. Havalimanı gibi projelere yakın tarla ve arsaların yüzde 40 prim yapacağını belirten yatırım stratejistleri, ‘Birikimlerinizi gayrimenkule yönlendirin’ mesajı verdi.

Son 5 yılda İstanbul’un çeperlerindeki semtlerde yer alan tarlaların değeri yüzde 200’ün üzerinde değer kazandı.

2018’in en kârlı yatırım araçlarının arsa, altın ve tarım ürünlerinin olması bekleniyor. Yatırım stratejistleri tarla ve arsa alanların pişman olmayacağı kanaatinde. Stratejistlerden İslam Memiş, 2018’de ülkenin hemen her yerinde yeni projeler için adımlar atılacağını dile getirerek, “Doğal olarak bu projelere yakın yerlerde bulunan tarlalar ve arsalar prim yapacak. Fiyatların asrın projelerinden Kanal İstanbul ile 3. Havalimanı’na yakın yerlerde yüzde 40, Silivri taraflarında yüzde 25 oranında artacağı öngörülüyor” dedi.

KONUT PROJELERİ İLGİ GÖRECEK

Bu dönemde arsa almakta yarar olduğunu kaydeden Memiş, “İstanbul’da imara açılacak alanlar çok. Marmara ilgi odağı. Kuşkusuz bu durum emlak talebini tırmandıracak. Toplu konut projelerine akın olacak. TOKİ ve KİPTAŞ satış oranlarını katlayacak” ifadelerini kullandı.

ALTIN KÂRLI YATIRIM

Dolar ve Euro yerine altına yönelmenin daha makul olacağını vurgulayan Memiş, şöyle devam etti: “Altının ons fiyatı bin 500 dolara dayanabilir, gram fiyatı da 180 lirayı aşabilir. Bunun nedeni İran’da devam eden gerilim ve Kuzey Kore ile ilgili riskler. Öte yandan Avrupa’da seçimler var. Seçimlerden ötürü paniğe kapılanlar altına yönelebilir. Kanımca yatırımcıya 2017’de yüzde 22 oranında kâr ettiren altın, 2018’i de yüzde 25 primle kapatır.”

TARIM ÜRÜNLERİNİN ÖNEMİ ARTACAK

Emtia fiyatlarının yakından takip edilmesini tembihleyen İslam Memiş, yatırımcılara şu tavsiyelerde bulunuyor: “Hisse alırken hangi emtianın bedelinin ne oranda arttığı ya da gerilediği araştırılmalı. Tabii şu anda tarıma önem verilmeli. Çünkü tarım 2018’e damga vuracak sektörlerden. Kuraklık ihtimaline bağlı olarak tarım ürünlerinin fiyatlarını katlanır. Bundan ötürü meyve ve sebze ürünleri ile tahıl gruplarına yönelmekte, yatırım yapmakta fayda var.”

‘BÜYÜK PROJELERİ TAKİP EDİN’

Altın ve para yorumlarıyla yatırımlara yön veren Mehmet Ali Yıldırımtürk ise birikimleri havalimanı ve otoyol projelerinin yakınında yer alan toprak parçalarına yönlendirmenin yararlı olacağına temas etti. Yıldırımtürk, “Kanal İstanbul bölgesinden arsa almak faydalı. Böyle bir adım orta vadede yatırımcının lehine” dedi. Yıldırımtürk, dolar ve Euro’nun dingin bir eğilimde olacağını; altının güvenli liman olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 09:48
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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