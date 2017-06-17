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Ne demişti devlet görevlisi: Bu kelepçelerin hesabını vereceksiniz!

19 Ocak 2014 tarihinde devletin içine sızmış Fetullahçı vatan hainlerinin MİT tırlarına düzenlediği operasyondan ihanet dolu görüntüler...

17 Haziran 2017 Cumartesi 22:19
Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 22:19
  1. MİT tırları
  2. MİT tırları ihaneti
  3. 19 Ocak 2014
  4. FETÖ
  5. Enis Berberoğlu
  6. Can Dündar
  7. İhanet dolu görüntüler
  8. Bu kelepçelerin hesabını vereceksiniz
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