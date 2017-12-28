Ne cevap verecek?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sivillere ceza muafiyeti tartışmalarına Twitter'dan yaptığı açıklamalarla katılmış, KHK'nın yeniden düzenlenmesi gerektiğini söylemişti.

Gül'ün bu fikrine AK Partililerden tepki geldi. Başbakan Binali Yıldırım, 'Hepsi boş konuşmalar' dedi, AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar 'Gül muhaliflere yaklaşmaya çalışıyor' yorumunda bulundu. Son tepki ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

ERDOĞAN: BU ÜZÜCÜ

Erdoğan, "Geçmiş Cumhurbaşkanımızın da, burada kalkıp maalesef bir muğlaklıktan bahsetmiş olması üzücüdür" diye konuştu.

GÜL ELEŞTİRİLER İÇİN NE DİYECEK?

Abdullah Gül kendisine yönelik bu sitemlere henüz cevap vermedi. Gül'ün, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine vereceği cevap merak konusu.

Erdoğan’dan Abdullah Gül’e tepki… ‘O açıklama aldığı retweet’lerle…’