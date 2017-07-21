Akdamar Adası'na turist akını

Kentin tarihi ve doğal güzelliklerini görmeye gelenler, Van Gölü'nün eşsiz maviliği ortasındaki Akdamar Adası ve üzerindeki kiliseyi ziyaret etmeden bölgeden ayrılmıyor.

Adayı gezen İranlı Mesut Necakbur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'yi sık sık ziyaret ettiğini ve bu sayede biraz Türkçe öğrendiğini söyledi.

Türkiye'nin ve Van'ın muhteşem tarihi güzelliklere sahip olduğunu anlatan Necakbur, "Buralar Allah'ın bir lütfu. Bu yüzden çok seviyoruz. Yılın belli dönemlerinde geldiğimiz Türkiye'de bu güzellikleri görme fırsatı buluyoruz. Akdamar Adası çok güzel bir yer bu güzellikleri herkesin görmesi gerekir. Ülkeme döndüğümde tüm arkadaşlarımı bu güzellikleri görmeye davet edeceğim." dedi.

"KENDİMİ AKDENİZ VE EGE'DE HİSSETTİM"

İzmir'den torununu ziyaret için Van'a geldiğini belirten Kemal Özdemir ise Türkiye'nin farklı güzelliklerini görmeyi sevdiğini dile getirdi.

Özellikle Van'ı çok beğendiğini vurgulayan Özdemir, "Van'a gelmişken Akdamar Adası'nı da görmek istedik. Burası gerçekten doğa harikası. Mavisi ve yeşiliyle bana İzmir'i hatırlatıyor. Buraya gelince kendimi Akdeniz ve Ege'de hissettim. Bu tür güzelliklerin ülkemizde tanıtılması gerekiyor." diye konuştu.

Osmaniye'den kente gelen Yusuf Furkan Atılgan da Akdamar Adası'nı ilk kez gezdiğini ifade etti.

Van Gölü ve adanın mutlaka ziyaret edilmesi gerektiğini belirten Atılgan, "Doğuda böyle güzelliklerin olduğunu hiç bilmiyordum. Bu güzellikleri yerinde görmem gerçekten düşüncelerimi değiştirdi. Türkiye'nin hiçbir yerinde görülmeyecek güzellikler burada gizli kalmış." değerlendirmesini yaptı.