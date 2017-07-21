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Akdamar Adası'na turist akını

Van Gölü'ndeki Akdamar Adası, Türkiye ve dünyanın farklı  yerlerinden gelen misafirleri ağırlıyor.  Yaz sezonuyla ziyaretçi sayısında artış yaşanan Gevaş ilçesi  sınırlarındaki Akdamar Adası, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

21 Temmuz 2017 Cuma 14:29
Akdamar Adası'na turist akını

Kentin tarihi ve doğal güzelliklerini görmeye gelenler, Van Gölü'nün  eşsiz maviliği ortasındaki Akdamar Adası ve üzerindeki kiliseyi ziyaret etmeden  bölgeden ayrılmıyor.

Adayı gezen İranlı Mesut Necakbur, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  Türkiye'yi sık sık ziyaret ettiğini ve bu sayede biraz Türkçe öğrendiğini  söyledi.

Türkiye'nin ve Van'ın muhteşem tarihi güzelliklere sahip olduğunu  anlatan Necakbur, "Buralar Allah'ın bir lütfu. Bu yüzden çok seviyoruz. Yılın  belli dönemlerinde geldiğimiz Türkiye'de bu güzellikleri görme fırsatı buluyoruz.  Akdamar Adası çok güzel bir yer bu güzellikleri herkesin görmesi gerekir. Ülkeme  döndüğümde tüm arkadaşlarımı bu güzellikleri görmeye davet edeceğim." dedi.

"KENDİMİ AKDENİZ VE EGE'DE HİSSETTİM"

İzmir'den torununu ziyaret için Van'a geldiğini belirten Kemal Özdemir  ise Türkiye'nin farklı güzelliklerini görmeyi sevdiğini dile getirdi.

Özellikle Van'ı çok beğendiğini vurgulayan Özdemir, "Van'a gelmişken  Akdamar Adası'nı da görmek istedik. Burası gerçekten doğa harikası. Mavisi ve  yeşiliyle bana İzmir'i hatırlatıyor. Buraya gelince kendimi Akdeniz ve Ege'de  hissettim. Bu tür güzelliklerin ülkemizde tanıtılması gerekiyor." diye konuştu.

Osmaniye'den kente gelen Yusuf Furkan Atılgan da Akdamar Adası'nı ilk  kez gezdiğini ifade etti.

Van Gölü ve adanın mutlaka ziyaret edilmesi gerektiğini belirten  Atılgan, "Doğuda böyle güzelliklerin olduğunu hiç bilmiyordum. Bu güzellikleri  yerinde görmem gerçekten düşüncelerimi değiştirdi. Türkiye'nin hiçbir yerinde  görülmeyecek güzellikler burada gizli kalmış." değerlendirmesini yaptı.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 14:29
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  • saddisaddi41 dk önce
    yabancıların ne halt yedikkerine bakın. Turist mi sandınız onları?
Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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