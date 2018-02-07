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Ndiaye'den sonra bir skandal daha!

Galatasaray'da, Ndiaye için Osmanlıspor'a 12 milyon euro ödenildiğinin ortaya çıkmasının ardından bu kez de Sneijder'la ilgili bir şaşkınlık yaşanıyor.

07 Şubat 2018 Çarşamba 09:59
Ndiaye'den sonra bir skandal daha!

Yeni Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, göreve gelir gelmez kendilerini büyük bir mali krizin içerisinde bulmuş, eski başkan Dursun Özbek döneminde yapılan ödemelerle ilgili başlatılan incelemeler sırasındaki karşılaşılan tablo nedeniyle de adeta dumura uğramıştı.

SNEİJDER'İN BABASINA 'KATKI PAYI': 200 BİN EURO

Gazete Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberine göre Cengiz ve ekibi, eski defterleri müfettiş titizliğiyle incelerken, yapılan skandal ödemelerden biri daha ortaya çıktı. 

Sezon başında Galatasaray’dan ayrılan Wesley Sneijder’ın babası Barry Sneijder’a 2015 yılında sözleşme uzatırken anlaşmaya katkısı nedeniyle 200 bin Euro (Şu andaki kurla 935 bin TL) ödendiği ortaya çıktı.

İMZA PARASI 1.3 MİLYON EURO'YDU

Yenilenen sözleşme nedeniyle Hollandalı yıldızın temsilcisi Albers’e zaten menajerlik ücreti ödeyen Özbek yönetiminin, Sneijder’ın isteğiyle bu komisyonu da babasına ödediği öğrenildi.

Sneijder, 2015’te 1.3 milyon Euro imza parası ve senelik 3.2’şer milyon Euro karşılığında kontrat uzatmış, bu sezon başında anlaşamayıp ayrılmak zorunda kalmıştı 

DURSUN ÖZBEK YALANLAMIŞTI

Sözleşme uzatıldıktan sonra Sneijder’ın babasına dışarıdan para verildiği iddiaları gündeme gelmiş, ancak Mali Genel Kurul’da konuşan Dursun Özbek bunların gerçeği yansıtmadığını savunmuştu.

Üyelerin karşısına çıkan Özbek, “Bizim Sneijder’ın babasına komisyon verme, para ödeme gibi bir durumumuz söz konusu değil” demişti. Ancak çıkan ödeme belgesi bunun tam aksini ortaya koymuş oldu. (Habertürk)

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 09:59
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