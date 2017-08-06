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Ndiaye'den itiraf! İngiltere'den...

Galatasaray'ın Osmanlıspor'dan transfer ettiği Badou Ndiaye Sarı-Kırmızılı takıma gelmiş olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

06 Ağustos 2017 Pazar 15:16
Ndiaye'den itiraf! İngiltere'den...

GSTV'ye açıklamalarda bulunan Senegalli futbolcu Badou Ndiaye, Galatasaray takımının bir parçası olmaktan son derece mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Menajerinin kendisine teklifi iletmesinin ardından her şeyin çok çabuk geliştiğini anlatan Ndiaye, "İngiltere'den isteyen kulüpler oldu ama Galatasaray'ın teklifi geldikten sonra kalbimde sadece Galatasaray vardı. Kalbimin istediği yerdeyim" dedi.

"ŞU ANDA TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜNE GELDİM"

Badou Ndiaye, Galatasaray'ı seçme sebepleri olarak, forma rekabeti ve takım kalitesini gösterirken, şunları söyledi:

"Her pozisyon için önemli isimler var. Burada kendimi geliştirebilirim. Kaliteli insanın fazlalığı başarıda rol oynayacaktır. Osmanlıspor'a geldiğimde hedefim Türkiye'de büyük bir takıma gitmekti. Şu anda Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim. Bu duygularımın tarifi yok. Böyle bir stada çıkacağım ve böyle bir taraftarın önünde oynayacağım için çok mutluyum. Taraftarlarımız kesinlikle merak etmesin. Onlar için mücadele eden, onları mutlu etmek için elinden gelenin en iyisini yapan bir takım görecekler."

Takımın başarısına katkı sağlamak için mücadele edeceğini aktaran Ndiaye, "Defansif orta saha oyuncusuyum ama farklı pozisyonlarda da oynayabiliyorum. Gol atabiliyor, asistler yapabiliyorum. Önemli olan takıma yardımcı olabilmek. Oyunun defansif yönü hoşuma gidiyor. Top kapmayı seven, koşan, mücadele eden bir orta saha oyuncusuyum. Top kaptıktan sonra da kazandığım toplarla ileri çıkmayı seviyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Teknik heyet ve oyuncuların kendisini çok iyi karşıladığını da anlatan Ndiaye, "Bana duyulan güveni en iyi şekilde hissettirdiler. Ben de karşılığını vermek için sabırsızlanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 15:16
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