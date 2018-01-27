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Ndiaye'den ayrılık sinyali!

Galatasaray'dan ayrılması gündeme gelen Ndiaye, Instagram profilinde yaptığı değişiklik ile ayrılık sinyali verdi.

27 Ocak 2018 Cumartesi 21:30
Ndiaye'den ayrılık sinyali!

Ndiaye'nin Instagram profilinde yer alan “Galatasaray” yazısını kaldırması dikkat çekti. Bu değişiklik de ayrılık ihtimalini güçlendirdi.

STOKE CITY'DEN TEKLİF VAR

Bir süredir İngiltere'nin Stoke City kulübüyle transfer görüşmeleri yapan başarılı futbolcu, kafasının karışık olduğunu ifade ederek teknik ekip ile gece toplantı yaptı. Teknik ekibin izin vermesiyle Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrılan Ndiaye, Osmanlıspor mücadelesinde forma giymeyecek.

Ndiaye için Galatasaray kulübüne 15 milyon Euro'luk teklif yapıldı. Geçtiğimiz günlerde Ndiaye, menajeri ile birlikte Başkan Mustafa Cengiz ile Türk Telekom Stadı'nda bir araya geldi. Senegalli futbolcu, İngiltere'den gelen bu cazip teklifi değerlendirmek istediğini söyledi.

Ndiaye'nin sözleşmesinde 18 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi bulunuyor. Sarı kırmızılı kulübün yetkilileri, Ndiaye için Stoke City ile masaya oturup transferi netleştirecek.

Bu sezon başında 7.5 milyon Euro karşılığında Osmanlıspor'dan transfer edilen Ndiaye, 17 maçta 1 gol 3 asist yapmıştı.

GALATASARAY'DAN RESMİ AÇIKLAMA

31 Ocak'ta sona erecek transfer dönemi öncesi oyuncumuz Badou Ndiaye'ye yurt dışı kulüplerinden önemli teklifler var. Bir süredir kendisiyle ilgili teklifler nedeniyle kafasının karıştığı gözlenen Badou Ndiaye, bu durumda maça çıkmasının sağlıklı olmayacağını teknik direktörümüz Fatih Terim'e iletmesi üzerine teknik heyetimiz tarafından karşılaşmanın kadrosuna alınmadı. Osmanlıspor maçına bu şekilde çıkması risk olarak görünen oyuncumuzun durumunun bir iki gün içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

 

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 21:30
  1. Galatasaray
  2. Stoke City
  3. Osmanlıspor
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