Ndiaye sağlık kontrolünden geçirildi
Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Senegalli futbolcu Ndiaye, sağlık kontrolünden geçirildi.01 Ağustos 2017 Salı 11:06
Galatasaray'ın transfer görüşmelerini sürdürdüğü Senegalli futbolcu Badou Ndiaye, sağlık kontrolünden geçirildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Senegalli futbolcunun Bahçelievler Medical Park Hastanesinde sağlık kontrollerine tabi tutulduğu belirtildi.
Sağlık kontrolünde sarı-kırmızılı takımın futbol yetkililerinin de hazır bulunduğu aktarıldı.
Kaynak: AA