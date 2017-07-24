Ndiaye için G.Saray'ı şoke eden yanıt

Galatasaray'ın Süper Lig'den istediği futbolcular arasında yer alan Badou Ndiaye için yapılan ön görüşmelerden sonuç çıkmadı. Sarı kırmızılılar Imbula'nın alternatifi olarak gördüğü futbolcunun transferi için başkent ekibinden bilgi alırken oyuncunun bonservis bedeli için 10 milyon Euro istendiği belirtildi.

Premier Lig takımlarından West Ham United'ın da girişimlerde bulunduğu Ndiaye için istenen rakamın ardından sarı kırmızılılar Senegalli futbolcunun transferini askıya aldı. Sarı kırmızılıların Imbula için Stoke City kulübüyle son bir görüşme yapacağı ve oyuncuyu kadrosuna katmaya çalışacağı belirtildi.