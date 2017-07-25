Ndiaye: Galatasaray'da oynamak istiyorum

Galatasaray'da Osmanlıspor'un Senegalli yıldızı Badou Ndiaye'nin adı artık daha yüksek sesle telafuz ediliyor.

Sarı kırmızılılar önceki günlerde futbolcunun bonservisi hakkında bilgi almış ve 10 milyon Euro talep edildiğini duyunca geri adım atmıştı. Ancak Senegalli futbolcu Badou Ndiaye, kulüp yönetimine sarı kırmızılı kulüpte oynama isteğini ileterek bonservisinde indirim talep etti.

Stoke City kulübünün Imbula'nın Galatasaray'a transferine izin vermemesinin ardından Ndiaye ile daha ciddi bir şekilde ilgilenmeye başlayan sarı kırmızılılar, dün bir kez daha başkent ekibinin kapısını çaldı.

Bonservisi için 5 milyon Euro + Donk ile Hakan Balta'yı öneren Galatasaray yönetimi, oyuncunun da sarı kırmızılılarda oynama isteğini dile getirerek teklifin kabul edilmesini bekliyor.