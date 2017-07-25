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Ndiaye: Galatasaray'da oynamak istiyorum

Galatasaray'ın Imbula transferini gerçekleştirememesinin ardından rota Osmanlıspor'un Senegalli yıldızı Badou Ndiaye'ye döndü. Başkent ekibinin ilk etapta 10 milyon Euro istediği futbolcu, sarı kırmızılılarda oynama isteğini dile getirerek rakamın indirilmesini talep etti.

25 Temmuz 2017 Salı 10:08
Ndiaye: Galatasaray'da oynamak istiyorum

Galatasaray'da Osmanlıspor'un Senegalli yıldızı Badou Ndiaye'nin adı artık daha yüksek sesle telafuz ediliyor.

Sarı kırmızılılar önceki günlerde futbolcunun bonservisi hakkında bilgi almış ve 10 milyon Euro talep edildiğini duyunca geri adım atmıştı. Ancak Senegalli futbolcu Badou Ndiaye, kulüp yönetimine sarı kırmızılı kulüpte oynama isteğini ileterek bonservisinde indirim talep etti.

Stoke City kulübünün Imbula'nın Galatasaray'a transferine izin vermemesinin ardından Ndiaye ile daha ciddi bir şekilde ilgilenmeye başlayan sarı kırmızılılar, dün bir kez daha başkent ekibinin kapısını çaldı.

Bonservisi için 5 milyon Euro + Donk ile Hakan Balta'yı öneren Galatasaray yönetimi, oyuncunun da sarı kırmızılılarda oynama isteğini dile getirerek teklifin kabul edilmesini bekliyor.

Badou Ndiaye geçtiğimiz sezon Osmanlıspor formasıyla 42 resmi maça çıktı. Senegalli orta saha oyuncusu bu mücadelelerde 7 gol atarken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 10:08
  1. Galatasaray
  2. Stoke City
  3. Galata
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