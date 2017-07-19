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NBA'de forma kuralları değişiyor

NBA'de değişecek yeni forma kurallarına göre ev sahibi takım, alışılmış beyaz renk forma yerine 4 forma seçeneğinden birini tercih edebilecek. Deplasman takımı da ev sahibi takımın seçtiği formadan farklı bir rengi seçerek sahaya çıkabilecek.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:02
NBA'de forma kuralları değişiyor

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarının gelecek sezon giyeceği formalara ilişkin bazı kural değişiklikleri yapıldı.

NBA'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 2017-2018 sezonunda oyuncuların sahada giyecekleri formalar ve takımların forma kurallarında bazı değişiklikler yapıldığı bildirildi.

Buna göre, ev sahibi takımın alışılmış beyaz renk forma yerine 4 forma seçeneğinden birini tercih edebileceği, deplasman takımının da ev sahibinin seçtiği formadan farklı bir rengi seçerek sahaya çıkabileceği kaydedildi.

Diğer iki seçenek sonbaharda duyurulacak

Takımların alışılmış beyaz renkli formalarının "Association Edition" adıyla, deplasman formalarının da "Icon Edition" ismiyle lanse edileceğinin paylaşıldığı açıklamada, diğer 2 forma seçeneğinin sonbaharda duyurulacağı bilgisine yer verildi.

Ayrıca söz konusu 4 farklı türde formaya ek olarak NBA takımlarından 8'inin bu sezon "Classic Edition" adlı farklı bir forma türünü de seçebileceği ifade edildi.

Gelecek sezon NBA formalarının yeni üreticisi olacak Nike firması ise yeni formaların NBA oyuncularının istekleri doğrultusunda hazırlandığını açıkladı.

Firma, oyuncularının saha içindeki hızlı temposuna ve hareketliliğine göre dizayn edilen yeni formaların teri yüzde 30 daha hızlı emeceği ve yüzde 15 daha hızlı kuruyacağı bilgisini verdi.

  • NBA, Haziran 2015'te yaptığı açıklamada, 2017-2018 sezonundan itibaren Nike ile 8 yıllık forma ve giyim anlaşması imzalamıştı. NBA oyuncularının formalarını 2006'dan 2017'ye kadar Adidas üretmişti.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:02
  1. Amerika
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