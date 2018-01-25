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'Nazlı Ilıcak'tan mektup aldım, yazısına...'

Sözcü'de köşe karalayan Emin Çölaşan, bugünkü yazısında FETÖ'cü Nazlı Ilıcak'ın kendisine yazdığı bir mektubun eline ulaştığını söyledi.

25 Ocak 2018 Perşembe 11:44
'Nazlı Ilıcak'tan mektup aldım, yazısına...'

Mektuba "Sevgili Emin Çölaşan" diye başladığını söyleyen yazar, ilk cümlede Ilıcak'ın, "Her gün SÖZCÜ alıyor ve bütün yazılarınızı dikkatle okuyorum…” dediğini ifade etti. 

DÜŞENE VURULMAZMIŞ!

Normalde Ilıcak ile birbirlerinden nefret ettiklerini belirten Çölaşan, 'Düşene vurulmaz' düşüncesinden dolayı FETÖ'den tutuklandıktan sonra Ilıcak hakkındda hiçbir şey yazmadığını söyledi. 

FETÖ'CÜ, DERDİNİ ÇÖLAŞAN'A ANLATMIŞ

Çölaşan “Yıllar ve koşullar insanların bazı duygu ve düşüncelerini törpülüyor” dediği yazısını şöyle noktaladı:

Geçmişte o kadar kapıştığım Nazlı Ilıcak'ın günün birinde bana ‘Sevgili Emin Çölaşan’ diye başlayan, cezaevindeki durumunu anlatan, içini döken ve yine ‘Sevgili Emin Çölaşan’ diye biten bir mektup yazacağını, doğrususunu isterseniz aklıma getiremezdim. Geçmişte yaşadıklarımızı ve kavgalarımızı düşündüm, kendi kendime ‘Hey gidi günler’ dedim.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 11:44
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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