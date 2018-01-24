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Nazlı Ilıcak'a müebbet hapis istemi

FETÖ davasında tutuklu bulunanNazlı Ilıcak hakkında, kapatılan Bugün gazetesindeki, "Askeri İstihbarat ve Tahşiyeciler" başlıklı yazısı nedeniyle müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 11:50
Nazlı Ilıcak'a müebbet hapis istemi

Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Nazlı Ilıcak hakkında, "Askeri İstihbarat ve Tahşiyeciler" başlıklı yazısına ilişkin "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 330/1. maddesi uyarınca müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanarak Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, Ilıcak'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminden sonra kapatılan Bugün gazetesinde 2 Ocak 2015'te "Askeri İstihbarat ve Tahşiyeciler" başlıklı yazısının yayımlandığı belirtildi.

İddianamede Ilıcak'ın, bu yazı nedeniyle, TCK'nın 330/1. maddesinde düzenlenen, "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

DOSYA İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

İddianameyi kabul eden Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi, "yetkisizlik" kararı vererek, dosyayı İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Mahkemenin kararında, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 12/3. maddesinde, "Suç, ülkede yayınlanan bir basılı eser ile düzenlenmiş ise yetki, eserin yayın merkezi olan yer mahkemesine aittir" düzenlemesi bulunduğuna işaret edildi.

Kararda, "Olay tarihinde ulusal düzeyde faaliyet gösteren FETÖ/PDY'ye müzahir Bugün gazetesinin genel merkezinin İstanbul'da bulunduğu" belirtilerek, suç yönünden yargılama görev ve yetkisinin İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu kaydedildi.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 11:50
  1. Fetullahçı Terör Örgütü
  2. Nazlı Ilıcak
  3. Türk Ceza Kanunu
  • MilletMillet26 dk önce
    Orhan Gencebayın şarkısını koydum göbek atıyorum .Yanlış anlaşılmasın Nazlı ya üzüldüğüm için göbek atıyorum
  • hamidohamido35 dk önce
    Hem devletten geçin. ballı maaşla ye iç yat kalk. Acaba bu devletin bana vardıki hak ediyor muyum diye bir soru sorma kendine. Yetmedi Vatan hainline soyun. oceza azbile.
Bugünkü Akit

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