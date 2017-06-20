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Nazlı Ilıcak terör örgütünü geç fark etmiş!

Nazlı Ilıcak, "Özeleştiri yapmak istiyorum. Cemaat işini geç fark ettim. Ben FETÖ'yü geç farkettim. Bunu söylüyorum. İnat ettim mi burnumun dikine giderim. Uyarılara dikkat etmem. Dindar ile din istismarcısını ben ayırt edemedim. Bunu burada itiraf ediyorum, terör örgütünü geç fark ettim." dedi.

20 Haziran 2017 Salı 17:57
Nazlı Ilıcak terör örgütünü geç fark etmiş!

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ikinci duruşmada savunma yapan Nazlı Ilıcak, kendisinin "Ergenekon" ve "Balyoz" süreçlerine topyekun kumpas diyemeyeceğini kaydetti.

Kendisinin bu süreçlerde gerçeklik payı olduğuna inandığını söyleyen Ilıcak, "Burada bir gerçeklik payı var dersem ben FETÖ'nün içine mi giriyorum? Bu işlerin çok sulandırıldığını kabul ediyorum. Ben bu kumpas denilen meselelere parmak bastım, yazılar yazdım. Balyoz ve Ergenekon için topyekun, komple bir şey yok demek yanlış bir şey. Tekrar ediyorum suistimal olmuştur, özellikle "Balyoz" süreci sulandırılmıştır. Savcı, beni Ergenekon ve Balyoz kumpaslarını aklamamla suçluyor." diye konuştu.

- "İtiraf ediyorum, geç fark ettim" 

FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, cemaat olarak bildiği olgunun terör örgütü olduğuna kesin kanaat getirdiğine değinen, Ilıcak şunları kaydetti:

"Özeleştiri yapmak istiyorum. Cemaat işini geç fark ettim. Ben FETÖ'yü geç fark ettim. Bunu söylüyorum. İnat ettim mi burnumun dikine giderim. Uyarılara dikkat etmem. Benim bunu geç fark etmemin farklı bir sebebi vardı bunu anlatmak istiyorum. Demokrat parti geleneğinden gelen biri olarak, dindar kesimlere daima duyarlı oldum. Dindar ile din istismarcısını ben ayırt edemedim. Bunu burada itiraf ediyorum, terör örgütünü geç farkettim."

Kaçmasının söz konusu olmadığını söyleyen Ilıcak, tahliyesini talep ederek, savunmasını tamamladı.

Nazlı Ilıcak'ın ardından savunma yapan tutuklu sanıklar Fevzi Yalçın ve Yakup Şimşek de FETÖ ile ilgili bir bağlantılarının bulunmadığını öne sürerek, tahliyelerini talep ettiler.

Duruşma, yarına ertelendi.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 17:57
  1. Nazlı Ilıcak
  2. Nazlı Ilıcak Fetö davası
  • Sebahattin Sebahattin 8 sa önce
    Şiki şiki Nazlııı aynı aynı Nazlıı...
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