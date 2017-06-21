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Nazlı Ilıcak: İtiraf ediyorum geç fark ettim

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri ve bu konuda çağrışım yapan mesajlar verdikleri iddia edilen 17 sanık hakkında açılan davanın ikinci duruşması yapıldı.

21 Haziran 2017 Çarşamba 12:43
Nazlı Ilıcak: İtiraf ediyorum geç fark ettim

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ikinci duruşmada savunma yapan Nazlı Ilıcak, FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, cemaat olarak bildiği olgunun terör örgütü olduğuna kesin kanaat getirdiğine değindi. 

Ilıcak, “Özeleştiri yapmak istiyorum. Cemaat işini geç fark ettim. Ben FETÖ’yü geç fark ettim. Bunu söylüyorum. İnat ettim mi burnumun dikine giderim. Uyarılara dikkat etmem. Benim bunu geç fark etmemin farklı bir sebebi vardı bunu anlatmak istiyorum. Demokrat Parti geleneğinden gelen biri olarak, dindar kesimlere daima duyarlı oldum. Dindar ile din istismarcısını ben ayırt edemedim. Bunu burada itiraf ediyorum, terör örgütünü geç farkettim” dedi. Nazlı Ilıcak’ın ardından savunma yapan tutuklu sanıklar Fevzi Yalçın ve Yakup Şimşek de FETÖ ile ilgili bir bağlantılarının bulunmadığını öne sürdü. 

 

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 12:43
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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