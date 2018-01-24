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Nazlı Ilıcak hakkında "casusluk" davası

Gazeteci Nazlı Ilıcak hakkında, "Askeri  İstihbarat ve Tahşiyeciler" başlıklı yazısına ilişkin "devletin güvenliğine  ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama" suçundan,  Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 330/1. maddesi uyarınca müebbet hapis cezası istemiyle  dava açıldı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 11:21
Nazlı Ilıcak hakkında "casusluk" davası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanarak Ankara 15. Ağır Ceza  Mahkemesine gönderilen iddianamede, Ilıcak'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)  darbe girişiminden sonra kapatılan Bugün gazetesinde 2 Ocak 2015'te "Askeri  İstihbarat ve Tahşiyeciler" başlıklı yazısının yayımlandığı belirtildi.

İddianamede Ilıcak'ın, bu yazı nedeniyle, TCK'nın 330/1. maddesinde  düzenlenen, "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri  casusluk maksadıyla açıklama" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Dosya İstanbul'a gönderildi

İddianameyi kabul eden Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi, "yetkisizlik"  kararı vererek, dosyayı İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Mahkemenin kararında, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 12/3. maddesinde,  "Suç, ülkede yayınlanan bir basılı eser ile düzenlenmiş ise yetki, eserin yayın  merkezi olan yer mahkemesine aittir" düzenlemesi bulunduğuna işaret edildi.

Kararda, "Olay tarihinde ulusal düzeyde faaliyet gösteren FETÖ/PDY'ye  müzahir Bugün gazetesinin genel merkezinin İstanbul'da bulunduğu" belirtilerek,  suç yönünden yargılama görev ve yetkisinin İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine ait  olduğu kaydedildi.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 11:21
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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