Nazlı Ilıcak: Ben İran rejiminde yaşamayı kabul eder miyim!
FETÖ’nün medya ayağına yapılan operasyon kapsamında tutuklanan Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Ahmet Altan ise kendi isteğiyle yine duruşmaya katılmadı.20 Haziran 2017 Salı 18:20
15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ’nün medya yapılanmasına yönelik yapılan operasyon kapsamında tutuklanan gazeteciler Nazlı Ilıcak ile Ahmet-Mehmet Altan kardeşlerin de arasında olduğu 17 sanığın yargılanmasına başladı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dünkü duruşmasında ilk olarak Nazlı Ilıcak savunmasına başlamıştı. Ilıcak’ın savunmasını yarıda kesen mahkeme duruşmayı bugüne ertelemişti.
KAZANIMLARIMI LAİK CUMHURİYET’E BORÇLUYUM
Bugün yapılan duruşmada savunmasına devam eden Ilıcak, bütün kazanımlarını laik Cumhuriyet’e borçlu olduğunu söyleyerek, “Benim kimliği teokratik darbeye uyar mı? Neden Fetullah Gülen’in Türkiye Cumhuriyeti’nin başına geçmesini isteyeyim. Ben İran rejimindeki bir kadın gibi yaşamayı kabul eder miyim? Kainat imamı denen bir insanın peşine neden takılayım” dedi.
“HAKAN FİDAN İFADE VERMEYE GİTSEYDİ HÜKÜMET NASIL DÜŞECEKTİ?”
7 Şubat 2012 tarihinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın ifadeye çağırılmasına değinen Nazı Ilıcak, “Hakan Fidan ifade vermeye gittiği takdirde bir hükümet nasıl düşer? Ben bunu düşündüm” dedi. Sivilleşmeden yana olduğunu söyleyen Ilıcak, “Sivil bir kişinin MİT’in başında olmasını asker bir kişinin MİT’in başında olmasına tercih ederim” dedi.
Balyoz davası ile ilgili de konuşan Ilıcak, “Benim söylediğim cümleler plan seminerine ait. Plan semineri izinsiz yapıldı. Aytaç Yalman da bunu kitabında eleştirdi. Burada beni darbeden yargılıyorsunuz. Plan seminerinde söylenen sözlere bakın. Sonra her şey kumpastan ibaretmiş. Kumpas kuruldu o başka. Aralarında ciddi olmayan belgeler de vardı. Ama ciddi olan belgeler de vardı” dedi.
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Oğuzsoylu1 sa önce nazlı kainat imamı kimin eseri, seninde mensubu olduğun sabataycı Siyonistlerin, ikinizde aynı yerden yönetiliyorsunuz, takiyyeye gerekte lüzum de yok. fatih 2 sa önce Hanibirşarkıvarya ,KENDİM ETTİM KENDİM BULDUM ,GÜLGİBİ SARARIPSOLDUM , DiyeCUK diye oturmuş ... FATİH CIHANGIRİSTANBULLU2 sa önce Yalaka fetöuşagı14TEMMUZ GECESI MALUMFETÖ TV.LERINDE DARBE ÇIĞLIKLARI ATAN SIZ DEGILMISINIZ.SEFIL HAINLERNU MILKETSANA,ALTAN BIRADERLERENEDENGUVENSIN.TAKIYYECIVATAN HAINLERI SIZİ.FIRAR ETMEK ÜZERE IKEN ,YAKALANDIĞINIMILLET UNUTMADI.GAZETECIKILILLISEFIL FETÖ DARBECİLERI SIZIN ALLAH, CEZANIZI VERSİN. Asena3 sa önce Yoksa seninde mi bir kasedin var? AliAltun3 sa önce millette nasıl silah sıkarsınız Murat Yılmaz4 sa önce KIVIRMA! FETO dini parsel parsel yapıp çoktan SATMIŞTI! O gelse senin cici laikliğin kalırdı zaten.Allaha karşı gelebilmeyi laik cümhüriyeteborçlusun, evet Muhammed el kumpas4 sa önce Tefçi viskici seni. Mübarek gün yalan ha.... cccihaddd5 sa önce Çevir kazı yanmasın ılıcak. Sen apaçık feto yu destekledimmi onların istediği gibi yaklaşımlarla ekmeklerine kaymak sürdün şimdide nasıl kiviririm ın derdindesin. cccihaddd5 sa önce Çevir kazı yanmasın ılıcak. Sen apaçık feto yu destekledimmi onların istediği gibi yaklaşımlarla ekmeklerine kaymak sürdün şimdide nasıl kiviririm ın derdindesin. yavuz 15176 sa önce Ağlama nazlı ılıcak. Senin tayfandan olan eren erdem, eğer TÜRKİYE ile iran arasında bir savaş çıkarsa, ben iran tarafında yer alırım, demişti. Yalanı, sizler kadar güzel söyleyen başka bir topluluk yok. Cezaevi, aklınızı başınıza getirmek için iyi bir yer. Yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz.