İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Nazlı Ilıcak: Ben İran rejiminde yaşamayı kabul eder miyim!

FETÖ’nün medya ayağına yapılan operasyon kapsamında tutuklanan Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Ahmet Altan ise kendi isteğiyle yine duruşmaya katılmadı.

20 Haziran 2017 Salı 18:20
Nazlı Ilıcak: Ben İran rejiminde yaşamayı kabul eder miyim!

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ’nün medya yapılanmasına yönelik yapılan operasyon kapsamında tutuklanan gazeteciler Nazlı Ilıcak ile Ahmet-Mehmet Altan kardeşlerin de arasında olduğu 17 sanığın yargılanmasına başladı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dünkü duruşmasında ilk olarak Nazlı Ilıcak savunmasına başlamıştı. Ilıcak’ın savunmasını yarıda kesen mahkeme duruşmayı bugüne ertelemişti.

KAZANIMLARIMI LAİK CUMHURİYET’E BORÇLUYUM

Bugün yapılan duruşmada savunmasına devam eden Ilıcak, bütün kazanımlarını laik Cumhuriyet’e borçlu olduğunu söyleyerek, “Benim kimliği teokratik darbeye uyar mı? Neden Fetullah Gülen’in Türkiye Cumhuriyeti’nin başına geçmesini isteyeyim. Ben İran rejimindeki bir kadın gibi yaşamayı kabul eder miyim? Kainat imamı denen bir insanın peşine neden takılayım” dedi.

“HAKAN FİDAN İFADE VERMEYE GİTSEYDİ HÜKÜMET NASIL DÜŞECEKTİ?”

7 Şubat 2012 tarihinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın ifadeye çağırılmasına değinen Nazı Ilıcak, “Hakan Fidan ifade vermeye gittiği takdirde bir hükümet nasıl düşer? Ben bunu düşündüm” dedi. Sivilleşmeden yana olduğunu söyleyen Ilıcak, “Sivil bir kişinin MİT’in başında olmasını asker bir kişinin MİT’in başında olmasına tercih ederim” dedi.

Balyoz davası ile ilgili de konuşan Ilıcak, “Benim söylediğim cümleler plan seminerine ait. Plan semineri izinsiz yapıldı. Aytaç Yalman da bunu kitabında eleştirdi. Burada beni darbeden yargılıyorsunuz. Plan seminerinde söylenen sözlere bakın. Sonra her şey kumpastan ibaretmiş. Kumpas kuruldu o başka. Aralarında ciddi olmayan belgeler de vardı. Ama ciddi olan belgeler de vardı” dedi.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 18:20
  1. nazlı ılıcak
  2. fetö
  3. dava
  4. ifade
  • OğuzsoyluOğuzsoylu1 sa önce
    nazlı kainat imamı kimin eseri, seninde mensubu olduğun sabataycı Siyonistlerin, ikinizde aynı yerden yönetiliyorsunuz, takiyyeye gerekte lüzum de yok.
  • fatih fatih 2 sa önce
    Hanibirşarkıvarya ,KENDİM ETTİM KENDİM BULDUM ,GÜLGİBİ SARARIPSOLDUM , DiyeCUK diye oturmuş ...
  • FATİH CIHANGIRİSTANBULLUFATİH CIHANGIRİSTANBULLU2 sa önce
    Yalaka fetöuşagı14TEMMUZ GECESI MALUMFETÖ TV.LERINDE DARBE ÇIĞLIKLARI ATAN SIZ DEGILMISINIZ.SEFIL HAINLERNU MILKETSANA,ALTAN BIRADERLERENEDENGUVENSIN.TAKIYYECIVATAN HAINLERI SIZİ.FIRAR ETMEK ÜZERE IKEN ,YAKALANDIĞINIMILLET UNUTMADI.GAZETECIKILILLISEFIL FETÖ DARBECİLERI SIZIN ALLAH, CEZANIZI VERSİN.
  • AsenaAsena3 sa önce
    Yoksa seninde mi bir kasedin var?
  • AliAltunAliAltun3 sa önce
    millette nasıl silah sıkarsınız
  • Murat YılmazMurat Yılmaz4 sa önce
    KIVIRMA! FETO dini parsel parsel yapıp çoktan SATMIŞTI! O gelse senin cici laikliğin kalırdı zaten.Allaha karşı gelebilmeyi laik cümhüriyeteborçlusun, evet
  • Muhammed el kumpasMuhammed el kumpas4 sa önce
    Tefçi viskici seni. Mübarek gün yalan ha....
  • cccihadddcccihaddd5 sa önce
    Çevir kazı yanmasın ılıcak. Sen apaçık feto yu destekledimmi onların istediği gibi yaklaşımlarla ekmeklerine kaymak sürdün şimdide nasıl kiviririm ın derdindesin.
  • cccihadddcccihaddd5 sa önce
    Çevir kazı yanmasın ılıcak. Sen apaçık feto yu destekledimmi onların istediği gibi yaklaşımlarla ekmeklerine kaymak sürdün şimdide nasıl kiviririm ın derdindesin.
  • yavuz 1517yavuz 15176 sa önce
    Ağlama nazlı ılıcak. Senin tayfandan olan eren erdem, eğer TÜRKİYE ile iran arasında bir savaş çıkarsa, ben iran tarafında yer alırım, demişti. Yalanı, sizler kadar güzel söyleyen başka bir topluluk yok. Cezaevi, aklınızı başınıza getirmek için iyi bir yer. Yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz.
Daha fazla yorum göster (1/10)
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ve Maicon resmen Galatasaray'da
  1. Ve Maicon resmen Galatasaray'da
  2. Beşiktaş,Osmanlıspor ile görüşmelere..
  3. Akın İpek'in annesi: Gülen bir..
  4. İran'a şok! ABD'den sonra bir ülke..
  5. Doğu Türkistan'nın son durumunu anlattı
  6. İngilizler Fransız olmak istiyor!
  7. Türkiye Tel Rıfat'a askeri birlik..
  8. Kurtulmuş'tan Kongo'da anlamlı mesaj
  9. Fenerbahçe'den Aboubakar bombası!
  10. Süper Lig ekibi Selçuk Şahin'i..
  11. Ümraniye'de taksi durağına silahlı..
  12. 60 Ordu mensubu Taliban'a katıldı
  13. Adalet kayıtsız şartsız CHP'nin..
  14. Katar eski başbakanından Türkiye..
  15. Sunucu kendisini taciz eden İranlı'ya..
  16. Trabzonspor, Edin Visca'ya karşılık 8..
  17. PKK elebaşı Suud gazetesine konuştu
  18. ABD'den Katar açıklaması: Şaşırdık
  19. Bayram alışverişi yapanlara silahlı..
  20. Katar'dan flaş açıklama: Türkiye ile B..
Köksal Toptan'a kritik görev!
Köksal Toptan'a kritik görev!
15 bin kibritin üstünde stres çarkını döndürdü!
15 bin kibritin üstünde stres çarkını döndürdü!
İsimsizler'e 'Yazıcıoğlu' sahnesi damga vurdu!
İsimsizler'e 'Yazıcıoğlu' sahnesi damga vurdu!
O ilimizde FETÖ'nün hazinesi ortaya çıktı!
O ilimizde FETÖ'nün hazinesi ortaya çıktı!