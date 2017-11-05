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Nazlı Çelik'ten bomba itiraf: AK Parti'den teklif aldım

Haber spikeri Nazlı Çelik, AK Parti’nin aralarında bulunduğu 2 partiden teklif aldığını ancak siyasete girmek istemediğini söyledi.

05 Kasım 2017 Pazar 12:30
Nazlı Çelik'ten bomba itiraf: AK Parti'den teklif aldım

Haber spikeri Nazlı Çelik, siyasete girme düşüncesinin olup olmadığı konusunda yöneltilen soru üzerine 2i partiden teklif aldığını söyledi.

"İKİ PARTİDEN TEKLİF GELDİ"

Milliyet'e konuşan Çelik, "Gazetecilikten siyasete geçmiş pek çok arkadaşımız var. Bana da -biri çok yakında olmak üzere- iki partiden teklif geldi." dedi sözlerinin devamında ise siyasete girme düşüncesi olmadığını şu cümlelerle açıkladı;

"KARİYER PLANLAMAMDA YOK"

Çelik "Ama gazetecillik yaparak topluma daha faydalı olabileceğimi düşündüğüm için kabul etmedim. Kariyer planlamamda siyaset yok." dedi.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2017 Pazar 12:30
  1. Nazlı Çelik
  2. AK Parti
  • Hülya DerdibüyükHülya Derdibüyük28 dk önce
    AKPARTiaptalmıyani... Kimden oy alacaksın hanımefendi?
  • ÜrgüplüÜrgüplü40 dk önce
    Aferin sana Helal olsun yiğit kadın
  • HACIHACI40 dk önce
    Bu bayanı partiye davet edenler yıllardır bu davaya hizmet eden ismi duyulmamış kahramanları neden davet etmezler.Kimler davet etmiş bilmek isteriz.

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