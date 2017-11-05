Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Nazlı Çelik'ten bomba itiraf: 2 partiden teklif aldım

Haber spikeri Nazlı Çelik, 2 partiden teklif aldığını ancak siyasete girmek istemediğini söyledi.

05 Kasım 2017 Pazar 12:30
Nazlı Çelik'ten bomba itiraf: 2 partiden teklif aldım

Haber spikeri Nazlı Çelik, siyasete girme düşüncesinin olup olmadığı konusunda yöneltilen soru üzerine 2i partiden teklif aldığını söyledi.

"İKİ PARTİDEN TEKLİF GELDİ"

Milliyet'e konuşan Çelik, "Gazetecilikten siyasete geçmiş pek çok arkadaşımız var. Bana da biri çok yakında olmak üzere iki partiden teklif geldi." dedi sözlerinin devamında ise siyasete girme düşüncesi olmadığını şu cümlelerle açıkladı;

"KARİYER PLANLAMAMDA YOK"

Çelik "Ama gazetecillik yaparak topluma daha faydalı olabileceğimi düşündüğüm için kabul etmedim. Kariyer planlamamda siyaset yok." dedi.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2017 Pazar 12:30
  1. Nazlı Çelik
  2. AK Parti
  • FehmiFehmi1 sa önce
    Bağımsız kalmak en ıyı yoldur.
  • Hülya DerdibüyükHülya Derdibüyük2 sa önce
    AKPARTiaptalmıyani... Kimden oy alacaksın hanımefendi?
  • ÜrgüplüÜrgüplü2 sa önce
    Aferin sana Helal olsun yiğit kadın
  • HACIHACI2 sa önce
    Bu bayanı partiye davet edenler yıllardır bu davaya hizmet eden ismi duyulmamış kahramanları neden davet etmezler.Kimler davet etmiş bilmek isteriz.
Mehmetçiğin farkını bu hikayeyle anlattı
Mehmetçiğin farkını bu hikayeyle anlattı
Bu alışkanlıklar sigara içmek kadar zararlı!
Bu alışkanlıklar sigara içmek kadar zararlı!
Teröristin karısı itiraf etti: 6 ay boyunca...
Teröristin karısı itiraf etti: 6 ay boyunca...
Tehlikeli gerginlik: 200 kişiyle saldırdılar
Tehlikeli gerginlik: 200 kişiyle saldırdılar
Bu fotoğraftaki mutluluk 5 gün sürdü
Bu fotoğraftaki mutluluk 5 gün sürdü

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 05.11.2017
Gökçek'in yerine geçecek isim için yapılan yoklamadan o isim çıktı
Gökçek'in yerine geçecek isim için yapılan yoklamadan o isim çıktı
ABD'nin hain 2018 planı:2 ülkeyi 7’ye bölecek
ABD'nin hain 2018 planı:2 ülkeyi 7’ye bölecek