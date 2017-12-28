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Nazlı Çelik Abdullah Zeydan hakkında dava açtı

Haber spikeri Nazlı Çelik, HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan hakkında 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

28 Aralık 2017 Perşembe 11:39
Nazlı Çelik Abdullah Zeydan hakkında dava açtı

Star TV Ana Haber Spikeri Nazlı Çelik, 7-8 Nisan tarihlerinde Yüksekova hakkında yaptığı haberlerin yayınlanmasının ardından “Yüksekova’da halkın evini şov için bombalatanNazlı Çelik ve çamur medyasını bakana sunduk. Verebilecek cevabı var mı?” tweeti atan HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan’a 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Nazlı Çelik, HDP Milletvekili Abdullah Zeydan’ın tweetini kendisini toplum nezdinde şov ve reyting yaparak insanların canına ve malına zarar verebilen biri gibi gösterdiğini ileri sürdü. 

YÜKSEKOVA HABERİ RAHATSIZ ETTİ

Nazlı Çelik 7-8 Nisan 2017 tarihinde Star Tv’de yayınlanan Yüksekova haberinde ilçede PKK’lılarla çatışma içinde olan güvenlik güçleriyle bölgede meydana gelen patlamaları ve teröristlerce açılan hendekleri ve tünelleri konu aldı.

Nazlı Çelik’in avukatı Rezan Epözdemir dava dilekçesinde, “Haberin yapılmasının amacı, terörün şehir halkına etkisini konu almaktır. Davalı Abdullah Zeydan rencide edici sözler söyleyerek müvekkilim Nazlı Çelik’in kişilik haklarına saldırıda bulunmuştur. Davalıdan 50 bin lira manevi tazminatın tahsilini istiyoruz” dedi.

HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, terör örgütü soruşturması kapsamında 4 Kasım 2016’da tutuklandı. Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu Zeydan’a ‘PKK sizi tükürüğüyle boğar’ sözü nedeniyle terör örgütü propagandası yapmak ve terör örgütüne yardım etmek suçlarından 8 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası verdi.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf Mahkemesi), Abdullah Zeydan’ın hapis cezasını bozdu. Zeydan’ın tahliye talebini ise reddetti.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 11:39
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