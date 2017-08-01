Nazım Hikmet Caddesi artık daha yeşil

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin, kentin yeşil dokusunun artırılması amacıyla başlattığı peyzaj çalışmaları devam ediyor. Kentin birçok noktasında peyzaj ve yeşillendirme çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kayapınar ilçesinde 1,5 km uzunluğundaki Nazım Hikmet Caddesi’nde sıcak asfalt ve kaldırım çalışmalarının ardından orta refüjü düzenlemeye başladı. Bordür taşlarının döşenmesi ardından orta refüjü toprak ile dolduran ekipler, refüje 64 adet oya ağacı, 127 adet alev çalısı olmak üzere 191 adet ağaç dikti. Ağaçları 7 metre aralıklarla diken ekipler, ardından toprak tesviyesi yaparak çalışmaları tamamladı. Ekipler, caddedeki kavşakların giriş ve çıkışlarına tesviye çalışmalarından sonra mevsimlik çiçek dikti. Çalışmaların ardından Nazım Hikmet Caddesi, 191 ağaç ile yemyeşil bir görünüme kavuştu.