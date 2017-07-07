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Nazilli’nin Azad aşkı sona erdi

Geçtiğimiz günlerde Pendikspor’un orta saha oyuncusu Azad Filiz’i gündemine alan Nazilli Belediyespor, başarılı oyuncunun transferinden vazgeçti.

07 Temmuz 2017 Cuma 19:41
Nazilli’nin Azad aşkı sona erdi

Teknik Direktör Fatih Akyel’in özellikle takımda görmek istediği Azad Filiz’i renklerine bağlamak için yoğun mesai harcayan yönetim transferden sonuç alamadı. Pendikspor’un sözleşmesi biten oyuncuya 320 bin TL civarında teklif yapması siyah incileri geri adım attırdı. Azad transferinden vazgeçen yönetim, listede bulunan diğer alternatif isimlere yöneldi.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 19:41
  1. Fatih
  2. Nazilli
  3. Pendik
  4. Pendikspor
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