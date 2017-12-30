Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Nazilli’den yola çıkan posta 1 yıl sonra Aydın’a ulaştı

Aydın’ın Nazilli ilçesinden 28 Aralık 2016 tarihinde yola çıkan posta, 45 kilometre ilerideki il merkezine tam 1 yıl sonra ulaştı.

30 Aralık 2017 Cumartesi 09:19
Nazilli’den yola çıkan posta 1 yıl sonra Aydın’a ulaştı

Nazilli Vergi Dairesi Müdürlüğü, gecikmiş Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) borcu bulunan S.B’yi bilgilendirmek için 28 Aralık 2016 tarihinde bildiri mektubu hazırladı. Posta görevlisine teslim edilen bildiri, 07 Ocak 2017 tarihinde PTT Nazilli Müdürlüğü’nde işlem görmesinin ardından yola çıkarıldı. Gecikmiş vergi borcuyla ilgili olarak S.B’nin cezai müeyyideye maruz kalmaması için hazırlanan bildiri, 45 kilometre uzaklıktaki merkez Efeler ilçesine tam 1 yıl sonra 28 Aralık 2017 tarihinde ulaştı.

Bildiriyi posta kutusunda gören ve her hangi bir vergi borcu olmadığını bilen S.B., Nazilli Vergi Dairesi Müdürlüğü ile irtibata geçti. Vergi borcu olmadığını teyit ettiren S.B., her hangi bir karışıklık olma ihtimaline karşı bildiriyi incelediğinde postanın 28 Aralık 2016 tarihinde gönderildiğini görünce büyük şok yaşadı. 

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 09:19
  1. Aydın
  2. Nazilli
  3. posta
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sanayicilerden 2018 uyarısı ‘Kırılganlıkları hafifletelim’
    1. Sanayicilerden 2018 uyarısı..
    2. Erdoğan’ın özel kol saati
    3. Bülent Arınç, Abdullah Gül hakkında..
    4. İhracatçılar sözünü tuttu
    5. Aydın'da trafik kazası: 3 kişi yaralı
    6. Nazilli’den yola çıkan posta 1 yıl..
    7. Edirne'de 67 kaçak ve sığınmacı..
    8. Himmet Karadağ: Blockchain yakından..
    9. 2017'nin son ATAK'ı yuvadan uçtu
    10. İran’da olaylar büyüyor… 12 şehre..
    11. Trump gece karanlığında PYD’ye 50 TIR..
    12. 1 Ocak’ta yürürlüğe giriyor… Çalışma..
    13. Günün âyet ve hadisi
    14. İstihbarat personelini Facebook’a..
    15. ABD: Bütün ülkeler gösterilere açık..
    16. 80 bin personelle dev operasyon! Bin..
    17. Napoli, yeni yıla lider giriyor
    18. AK Parti'de bir il başkanı daha istifa..
    19. Fransa Savunma Bakanı Florence iki..
    20. Meteorolojiden üç il için kuvvetli..
    Görevi nedeniyle ona teslim edildi… ByLock listesinde kendi adını görünce…
    Görevi nedeniyle ona teslim edildi… ByLock listesinde kendi adını görünce…
    Asgari ücret belli oldu!
    Asgari ücret belli oldu!
    2018 asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zam oranı
    2018 asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zam oranı
    Arap turistler akın ediyor! Saati 200 lira… İzdiham oldu
    Arap turistler akın ediyor! Saati 200 lira… İzdiham oldu
    Şok! Kahraman ilan edilmişti… FETÖ’cüyüm dedi! Teslim oldu
    Şok! Kahraman ilan edilmişti… FETÖ’cüyüm dedi! Teslim oldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 30.12.2017
    İran bir anda karıştı… ‘Ölüm’ sloganları atılıyor!
    İran bir anda karıştı… ‘Ölüm’ sloganları atılıyor!
    Türkiye, İran'ı ikiye katladı
    Türkiye, İran'ı ikiye katladı