Nazilli’den yola çıkan posta 1 yıl sonra Aydın’a ulaştı

Nazilli Vergi Dairesi Müdürlüğü, gecikmiş Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) borcu bulunan S.B’yi bilgilendirmek için 28 Aralık 2016 tarihinde bildiri mektubu hazırladı. Posta görevlisine teslim edilen bildiri, 07 Ocak 2017 tarihinde PTT Nazilli Müdürlüğü’nde işlem görmesinin ardından yola çıkarıldı. Gecikmiş vergi borcuyla ilgili olarak S.B’nin cezai müeyyideye maruz kalmaması için hazırlanan bildiri, 45 kilometre uzaklıktaki merkez Efeler ilçesine tam 1 yıl sonra 28 Aralık 2017 tarihinde ulaştı.



Bildiriyi posta kutusunda gören ve her hangi bir vergi borcu olmadığını bilen S.B., Nazilli Vergi Dairesi Müdürlüğü ile irtibata geçti. Vergi borcu olmadığını teyit ettiren S.B., her hangi bir karışıklık olma ihtimaline karşı bildiriyi incelediğinde postanın 28 Aralık 2016 tarihinde gönderildiğini görünce büyük şok yaşadı.