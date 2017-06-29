Nazilli’de yangın ekipleri 24 saat nöbette

Nazilli Orman İşletme Müdürlüğünde görev yapan yangın söndürme ekiplerinin iş başı eğitimleri yapılırken, ilk müdahale aracı, tanker ve arazöz ekipleri eğitimden geçirildi.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, orman yangınlarıyla mücadelede görevli tüm ekiplerin iş başı eğitiminden geçirildiğini belirterek, Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün hem kara hemde hava güçleriyle birlikte orman yangınlarına karşı hazır olduğunu söyledi.

Nazilli Orman İşletme Müdürü Türkay Karaçay’dan çalışmalarla ilgili bilgi alan Bölge Müdürü Çelik, hatasız kazasız bir yangın sezonu dilerken ekiplerin 24 saat görevde olduğunu belirtti.

Çelik, “Eğitimlerde araç gereçlerin kullanılmasında dikkat edilecek hususlar, arazözlerde su pompası kullanımı ve bakımı, malzemelerin kontrolü, kişisel koruyucu güvenlik malzemelerin kullanımı ve bakımı, tim oluşumu ve yangına müdahale şekilleri konularında bilgi veriliyor.

Eğitim sonlarında ekipler arasında yarışma düzenleniyor. Ekip ruhunun oluşturulması, hızlı ve etken müdahale amacıyla ekipler arasında hortum serme ve hortum ucuna en erken suyu verme yarışması yapılıyor. 300 metre hortumu en erken seren ve arazözden hortum ucuna en erken suyu veren ekipler ödüllendiriliyor” dedi.