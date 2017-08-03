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Nazilli’de üst yapı çalışmaları sürüyor

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, üst yapı çalışmalarının devam ettiği Yeşil Mahalle sokaklarında incelemelerde bulundu.

03 Ağustos 2017 Perşembe 10:15
Nazilli’de üst yapı çalışmaları sürüyor

Sabah mesaisini Yeşil Mahalle Muhtarı Bekir Kahyaoğlu ile birlikte mahalle sokaklarındaki çalışmaları birlikte inceleyerek başlayan Başkan Alıcık alt yapısı tamamlanmış tüm mahallelerin sokaklarında yol yenileme çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Belediye Başkanı Yrd. Mesut Erdemir’denYeşil Mahalleyollardaki çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Sabah mesaisine Yeşil Mahalle Muhtarı Bekir Kahyaoğlu ile birlikte mahalle sokaklarında incelemeler yaparak başlayan Başkan Alıcık alt yapı çalışmalarının tamamlanmasından sonra incelemesini yaptığı tüm sokakların, deforme olmuş yolların kilit parke taşı ile kaplanacağını söyledi.

Mesai saatinin ilk dakikalarında Yeşil Mahalle Muhtarı Bekir Kahyaoğlu ile buluşan Alıcık, Başkan Yardımcısı Mesut Erdemir, Park ve Bahçeler Müdürü Şükrü Irgat ve Fen İşleri Çavuşu Erol Atıcı ile birlikte tek tek mahallenin sokaklarını inceleyerek vatandaş ile sohbet etti. Vatandaş ile yaptığı sohbetler sırasında mahalle ile ilgili sorun, sıkıntı ve eksikleri dinledi.

Yol yapım çalışmalarının devam edeceğiniifade ettiği Yeşil Mahalle sokaklarının yollarında yapılacak işlemler hakkında bilgi veren Haluk Alıcık, AYDEM’in elektrik, TELEKOM’un (telefon) hat kablolarını ve doğalgaz hatlarının yer altına alınma işlemlerinin tamamen bitirilmesi aşamasında deforme ve bozulmuşolan tüm Mahallelerimizinsokaklarında yol yenileme çalışmalarının derhal başlanacağını vurguladı.

Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Yeşil Mahalle muhtarımız Bekir Kahyaoğlu ile birlikte mahallemizde sokak,sokak gezerek incelemelerde bulunduk. Yapılması gerekenleri yerinde inceledik. Mahalle sakinlerimiz ile karşılıklı samimi sohbetlerde bulunduk. Sokaklarda yapılan alt yapı çalışmaları nedeni ile yolların genelinde bir deforme olmuş yollar ve yeni açtığımız yollar için çalışmalarımız devam etmektedir ve Nazilli Belediyesi olarakYeşil Mahallemize yakışan en güzel hizmeti vermektir.” diye konuştu.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 10:15
  1. Sabah
  2. Nazilli
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