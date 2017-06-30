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Nazilli’de motosiklet kazası: 1 ölü

Aydın’ın Nazilli ilçesinde park halindeki iki araca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

30 Haziran 2017 Cuma 16:26
Nazilli’de motosiklet kazası: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre; Atatürk Bulvarı Recepbey İlköğretim Okulu karşısında gece saat 00.05 sıralarında yaşanan kazada, Rıfat Dumanoğlu (27)sıralarında çalıntı olduğu iddia edilen 09 E 9246 plakalı motosikletle yol üzerinde park halinde bulunan 2 araca çarptı. Alkollü olduğu ileri sürülen Dumanoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada hayatını kaybeden Rıfat Dumanoğlu, Nazilli’de birçok kez intihar teşebbüsünde bulunmuştu. Son olarak belediye binasının son katına çıkıp yüzlerce vatandaşın korkulu bakışları altında aşağı atlamaya çalışmıştı. Son anda belediyede görevli personelin müdahalesi ile aşağı atlamaktan kurtarılan Dumanoğlu, güvenlik güçlerine teslim edilmiş, sorgulanmak üzere emniyete götürülmüştü.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 16:26
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