Nazilli Devlet Hastanesi'nde yangın

Edinilen bilgiye göre; Nazilli Devlet Hastanesinde jeneratörlerde oluşan bir arıza sonucu bir anda etrafı duman ve yanık kablo kokusu sarmaya başladı. Yangın, hastane personeli ve vatandaşlarda paniğe neden olurken, görevliler durumu itfaiyeye bildirdi. Nazilli Devlet Hastanesine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Yangının jeneratörlerden kaynaklanması sebebiyle Aydem ekiplerinden de yardım istendi. Çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.