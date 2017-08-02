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Nazilli Belediyesispor klüplerine desteklerine devam ediyor

Nazilli Sanayispor yönetim kurulu,Nazilli Belediye Başkanı Haluk alıcık’ımakamında ziyaret etti.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 14:00
Nazilli Belediyesispor klüplerine desteklerine devam ediyor

Sanayispor Başkanı Cevdet Küçükdemir, Yönetici Kadir Avşar, Galip Sezen (sağlık), Kenan Bölel. Klüpleri için Nazilli BelediyeBaşkanıHaluk Alıcık’dan isteklerde bulundular.

Sanayi Spor Başkan ve yönetimi Başkan Alıcık’tan yapacak oldukları deplasman maçları için kendilerineotobüs tahsil edilmesini ve aynı zamanda rahat antrenmanlarını yapa bilmeleri için nazilli de bulunan sahalardan sanayi spora yardımcı olmalarını istediler.

2017-2018 futbol sezonu öncesi antrenmanların başladığını ,Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ın her yıl kendilerine desteklerinisürdürdüğünü ve her zaman yanında olduğunu, sporu seven , gençlere sporu aşılayan, bir başkanımız var ve kendisini çok takdir ediyoruz. Sanayi sporumuzun dilek ve isteklerimizi kırmayıp yapacağımız deplasman maçları içinotobüslerin müsait olduğunda kendilerine yardımcı olunabileceğini, antrenmanlarımızıyapabilmemiz için Aydın Toscalı ve İsabeyli sahalarındayardımcı olunacağını söyledi.

Başkan Alıcık ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada nazilli belediyesi olarak sporun ve sporcunun her zaman yanındayızdestekçisiyiz. Sporun sağlığımız için oldukça önemli olduğuna dikkat çekenbelediye BaşkanıAlıcık açıklamasında’’ Genç sporcularımızın başarıları bizi mutlu ediyor. Her zaman sporcularımızın yanındayız. Gençlerimize güzel bir gelecek bırakmak istiyoruz’’diyerek 2017 - 2018 Tüm spor dalında mücadele eden takımlara başarılar diledi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 14:00
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