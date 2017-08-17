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Nazilli Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısı yapıldı

Nazilli Belediye Meclisinin Ağustos 2017 dönemi olağan toplantısının birinci birleşimi Belediye Başkanı Haluk Alıcık başkanlığında yapıldı.

17 Ağustos 2017 Perşembe 22:39
Nazilli Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısı yapıldı

Nazilli Belediye Meclisinin Ağustos 2017 dönemi olağan toplantısının birinci birleşimi 5393 Sayılı kanunun 20. maddesine göre çarşamba günü Meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Haluk Alıcık başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Güneş Enerjisi için Bankalardan Kredi Kullanılmasının Görüşülmesi, Kent Konseyi Meclis çalışma grubu komisyon kararlarının görüşülmesi, İstasyon meydanındaki dükkanın kira süresinin görüşülmesi, İsabeyli mahallesi 260 ada 1 parselin satışının görüşülmesi, Ilgaz Belediyesinin kardeş şehir talebinin görüşülmesi, Dallıca Mahallesi 118 ada 7 parsel yol boyu ticaret teşekkül etmesinin görüşülmesi, Pınarbaşı mahallesi 2162 ada 4 parselde blok cephe uzunluğunun görüşülmesi oyçokluğu ile kabul edildi.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 22:39
  1. Kent Konseyi
  2. Nazilli
  3. Ilgaz
  4. Pınar
  5. İsabeyli
  6. İsabey
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