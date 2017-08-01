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Nazilli Adliyesi alarm veriyor

Nazilli’de 2006 yılında hizmete giren Adalet Sarayı, kapatılan 5 ilçe adliyesinin yükünü de üstlenince fiziki kapasite yönünden yetersiz duruma düştü.

01 Ağustos 2017 Salı 11:11
Nazilli Adliyesi alarm veriyor

Nazilli’de 2006 yılından bu yana hizmet veren Adalet Sarayı, Kuyucak, Bozdoğan, Sultanhisar, Yenipazar ve Buharkent ilçelerindeki adliyelerin kapatılmasının ardından bu ilçelerdeki dosyaların da gelmesiyle iş yükü yönünden yoğunlaştı. Personel sayısının yanı sıra mahkeme sayısında da artış oldu. Yoğunluk, adliye binasının yetersiz kalmasına sebep olurken Başsavcı Mehmet Akif Dönertaş, yeni bir binaya ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

“Daha Büyük Yere İhtiyacımız Var”

Geçtiğimiz yılın haziran ayında Nazilli’de göreve başlayan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş,adliye binasının içinde ve dışında birçok değişiklik yaptı. Başsavcı Dönertaş, ilk olarakadliye binası ile önündeki Cumhuriyet Parkı’nın arasına duvar ördürdü. Engelli vatandaşların rahat hizmet alabilmeleri için tekerlekli sandalye temin eden, binada ve bahçede engelliler için çeşitli düzenlemeler yapan Başsavcı Dönertaş, şimdi de Nazilli’yi yeni bir adliye binasına kavuşturmak için harekete geçti.

Başsavcı Dönertaş, “Diğer ilçelerdeki adliyelerin kapanması ile birlikte iş yükümüz arttı. Mahkeme sayılarımızda artış oldu. Daha iyi hizmet verebilmek amacıyla her mahkeme için ayrı bir duruşma salonu tedarik ettik. Yine de adliye binasının artık yetmediğini fark ediyoruz. Daha iyi bir hizmet için daha büyük bir binaya ihtiyacımız var. Bu konuyla ilgili birtakım çalışmalarımız oldu. Bunları yakında sonuçlandıracağımızı umuyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 11:11
  1. Saray
  2. Nazilli
  3. Kuyucak
  4. Bozdoğan
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