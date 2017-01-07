Nazifoğlu Riekerink için kararlarını açıkladı

Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu, sarı kırmızılı takımın gündemine ilişkin önemli ifadeler kullandı. Nazifoğlu, Riekerink'le uzun vaadeli düşünmediklerini açıklarken ilgilendikleri stoperlerle ilgili de konuştu.
Levent Nazifoğlu'nun açıklamaları şöyle;
- "Ahmet Çalık konusu kapanmadı. Ona 2 milyon Euro teklif yaptık top Gençlerbirliği'nde.Yabancı olarak Vitor Hugo olabilir. İki üç daha stoper var yabancı aday olarak. Yasin'e kapılar kapanmadı. Zaten onun cezası süreli bir ceza. Döndükten sonra bakacağız.Chedjou gönderilecek. Kadro dışı. Görüşmeler var. Para almadan kendisini vereceğiz. Kalan parasını vereceğiz. Sneijder'e teklif var, ama gitmesine sıcak bakmıyoruz. Eto'o'yu ve Mehmet Ekiciyi hiç istemedik. Babası geldi ama biz ilgilenmedik. Sinan ile takas istediler vermedik. Bruma ile uzatmayı düşünüyoruz. Ara transfer sonrası bütçemize göre Bruma ile oturup konuşacağız. Drogba da gündemde yok"
(Yeni Şafak)